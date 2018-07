Novo técnico da seleção feminina de futebol abre espaço para novatas

TERESÓPOLIS - Contratado há dez dias para substituir o demitido Jorge Barcellos, o técnico Márcio de Oliveira está abrindo espaço para novas jogadoras na seleção brasileira de futebol feminino. Em sua primeira convocação, ele montou o grupo de 23 com algumas novatas, que estão sendo testadas durante os treinos que acontecem na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), como preparação para a disputa do Torneio Internacional Cidade de São Paulo.

No grupo, estão cinco jogadoras que disputaram o Mundial Sub-20 deste ano no Japão (Danielle, Andressa Alves, Luana, Beatriz Zaneratto e Thaisinha) e uma que representou o Brasil no Mundial Sub-17 (Andressinha). "Acredito que o trabalho na base da seleção feminina seja muito importante. Vou procurar sempre acompanhar os treinos e competições, como tenho feito. Já para este campeonato pude aproveitar seis meninas", disse o técnico.

Mas, apesar de começar uma renovação do grupo, Márcio de Oliveira decidiu manter alguns nomes que vinham defendendo o Brasil nos últimos tempos, como Marta, Aline, Rosana e Cristiane. "Mantive a base do time, mas busquei chamar jogadoras que já conheço, como é o caso da Bagé, Kaká, Gislaine, Dani, Poliana, Giovânia e Francielle, que atuam no São José comigo e sabem como é o meu trabalho", contou o novo treinador da seleção brasileira.

O Torneio Internacional Cidade de São Paulo, que aconteceu anualmente na capital paulista, será disputado entre os dias 9 e 19 de dezembro. Além do Brasil, Portugal, México e Dinamarca estão na competição. "Todas as equipes que estão no torneio são de alto nível. Vamos pensar uma partida de cada vez para poder explorar as deficiências de nossos adversários e para tentar anular o que eles têm de positivo", explicou Márcio de Oliveira.