Novo técnico corintiano adia escolha entre Walter e Cássio no gol

Em sua apresentação como novo técnico do Corinthians, Cristóvão Borges evitou definir quem será o titular no gol do Corinthians. Para o jogo desta quarta-feira, diante do Atlético-MG no Mineirão, Cássio deverá atuar por causa da lesão de Walter, que ficará fora por um mês por causa de um estiramento no músculo adutor da perna direita.

Cássio foi substituído no intervalo da vitória contra o Botafogo por causa de um mal-estar causado por uma sinusite. Nesta segunda-feira, ele não foi a campo, mas deverá treinar nesta terça-feira. De acordo com a assessoria de imprensa, o goleiro fez trabalhos na parte interna. Treinaram Caíque França, Luan e Matheus Vidotto, todos da base. Matheus fez o primeiro treino desde a cirurgia de hérnia lombar, realizada em maio.

Cássio voltou ao gol após contusão de Walter. “Ainda não deu tempo de definir (goleiro titular). O Walter vai ficar fora por um tempo mais longo, mas me parece que o Cássio voltará a treinar amanhã (terça-feira)”, afirmou o técnico Cristóvão Borges em entrevista coletiva nesta segunda-feira. A indefinição no gol corintiano começou no final de maio na partida contra o Grêmio. Depois de ter sido liberado pela comissão técnica por causa da morte da avó, Cássio não voltou a atuar nos jogos seguintes. Tite, então treinador da equipe, confirmou a continuidade de Walter. Cássio reclamou publicamente por ter sido preterido, mas só fez estreia no Campeonato Brasileiro na semana passada, na derrota para o Fluminense.