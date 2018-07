Novorizontino goleia Água Santa e classifica o Corinthians no Paulistão

Sem perder há cinco jogos, o Novorizontino tem os mesmos 15 pontos que o Palmeiras, mas é o terceiro colocado do Grupo B por causa do número de vitórias (quatro contra três). Além de seguir na briga pela classificação, o time ganhou um confronto direto contra o rebaixamento. Isso porque o Água Santa, que amargou a sexta partida seguida sem vitória, segue na zona da degola, com 12 pontos. O time de Diadema é o terceiro colocado no Grupo D e 16.º na classificação geral.

O resultado também foi bom para o Corinthians. Como o Água Santa tem 12 pontos, não pode mais ultrapassar a equipe de Parque São Jorge, que soma 26. São 14 pontos de diferença, faltando quatro rodadas para o fim da fase de classificação.

O JOGO - A partida começou bastante movimentada e o Novorizontino fez Dheimison trabalhar logo aos 35 segundos, em chute rasteiro de Luis Araújo. Na sequência, Everaldo subiu livre dentro da pequena área e cabeceou para fora perdendo gol feito.

O time da casa abriu o placar aos 17 minutos. Pedro Carmona arriscou de longe e Dheimison aceitou ao tentar segurar a bola. O Água Santa sentiu bastante o gol e viu o adversário ampliar, aos 28. Fahel subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e cabeceou firme.

O Novorizontino voltou ainda mais ligado do intervalo e acabou com a partida em quatro minutos. Aos 11, após bate e rebate dentro da área, Michel finalizou no cantinho de Dheimison. O quarto gol veio quatro minutos depois. Pedro Carmona bateu falta com categoria, no ângulo esquerdo do goleiro. Os jogadores do Água Santa perderam a cabeça e abusaram das faltas, tanto que Serginho foi expulso.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 12.ª rodada. O Novorizontino enfrenta o Mogi Mirim, às 18h30, no Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim, enquanto o Água Santa tem pela frente o Palmeiras, às 16 horas, no Paulo Constantino, em Presidente Prudente.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 4 X 0 ÁGUA SANTA

NOVORIZONTINO - Veloso; Jeci, Luisão e Domingues (Guilherme); Michel, Fahel, Cléo Silva, Pedro Carmona e Paulinho (Deda); Luis Aráujo e Roberto (Arnaldo). Técnico - Guilherme Alves.

ÁGUA SANTA - Dheimison; Eli Sabiá, Gustavo e Rafael Tavares; Serginho, Sérgio Manoel, Augusto (Éder), Tchô (Russo) e Tarracha (Guina); Everaldo e Rafael Martins. Técnico - Márcio Ribeiro.

GOLS - Pedro Carmona, aos 17, e Fahel, aos 28 minutos do primeiro tempo; Michel, aos 11, e Pedro Carmona, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Domingues, Arnaldo, Luis Araújo e Fahel (Novorizontino); Tarracha, Russo e Serginho (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO - Serginho (Água Santa).

PÚBLICO - 3.726 pagantes;

RENDA - R$ 61.245,00.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael di Biasi, em Novo Horizonte (SP).