Novos paliativos

Há conversa mole demais. A Federação Paulista de Futebol, por exemplo, anunciou que as duas uniformizadas envolvidas nas emboscadas de domingo estão proibidas de entrar em estádios no Estado até a conclusão das investigações. Isso soa como revolução, medida dura, advertência clara para vândalos...

O impacto inicial é positivo, parece que acabou a tolerância com os violentos. Até se conhecer os detalhes e se perceber que não passa de paliativo, com atenuantes que vieram da própria FPF. Em primeiro lugar, tem de ficar claro que a restrição se limita a competições sob responsabilidade da entidade local. Entenda-se, por enquanto, apenas Campeonato Paulista. Para Libertadores e Copa do Brasil, a conversa muda. A bola passa para outras esferas. Entendeu?

Além disso, não podem ir às arenas esportivas pessoas que ostentem símbolos, uniformes e demais referências às torcidas vetadas. Se o sujeito for filiado a alguma delas e quiser ver seu time ao vivo, não sofrerá intimidação na portaria, se estiver à paisana. A justificativa? Trata-se de consumidor como qualquer um, com direitos e obrigações. Uma dúvida: como interpretar se os grupos se juntarem nos locais de sempre, com o repertório musical e coreografia habituais? Será apenas uma coincidência?

Está passado o recado, portanto. Formulado assim, o veto é para inglês ver. Basta um pouco de cara de pau, uma dose de cinismo, e hoje mesmo a maioria dos homens que brigaram no fim de semana pode instalar-se sem receio nas arquibancadas. Prontos para defender com socos, dentes, paus, pedras, ferro e tiros as cores de suas agremiações.

A polícia diz que monitora os movimentos dos grupos, mas reconhece falhas e alega limitações. Falíveis todos somos - aí incluído o Estado. Mas por que esses vacilos se repetem, quando o assunto é futebol? Quantas mortes aconteceram, sempre pelos mesmos motivos? E com métodos que se repetem? O aparelho policial se mostra eficaz, ágil, inteligente em situações dramáticas que exigem Inteligência. Por que, então, a lacuna? A impunidade desse pessoal embaraça e é um insulto à ordem, à Justiça. Todos perdemos.

Não sou a favor de justiceiros - e Deus me livre de ódio, de quebra do estado de Direito, de desrespeito a Direitos Humanos. Não alinho com os que veem nas organizadas só "bandidos, traficantes e ralé". Pensar assim é incentivar racismo, fede a fascismo, abre brecha para a ação das milícias de extermínio. Nesses conglomerados há de tudo, até universitário que perde a cabeça, a razão e a vida.

Se a sociedade não quiser passar atestado de falência diante de bandos, precisa agir com seriedade, persistência, coragem. Não se deve acabar com as torcidas uniformizadas, mas tirar de circulação os que delas se aproveitam. Depois, redimensioná-las e transformá-las, como eram na origem, em parte da festa do futebol.

Deve-se recorrer, sempre, à Lei. Dá para controlar o mal, mas demanda esforço. Só que é mais fácil fechar os olhos e fazer discursos inflamados, quando houver novas mortes.