Núbia Soares vence mais uma no salto triplo em meeting francês

Um dos destaques do atletismo do Brasil nesta temporada, a mineira Núbia Aparecida Soares conquistou mais uma medalha de ouro nesta quarta-feira. Competindo no Meeting Élite de Castres, na França, ela foi a melhor no salto triplo ao alcançar a marca de 14,41 metros, em sua segunda tentativa.

+ Sexto lugar em Londres classifica Andressa de Morais para final da Diamond League

Ao todo, ela atingiu a marca de 14 metros em seus saltos válidos, como vem fazendo em todas as competições que vem disputando neste ano. Ela dividiu o pódio nesta quarta com duas atletas portuguesas. Susana Costa obteve a prata com 13,90 metros, enquanto Lecabela Quaresma ficou em terceiro lugar, com 13,72m.

Somente nesta temporada, Núbia já quebrou o recorde brasileiro por duas vezes. Na última, também competindo em solo francês, ela saltou 14,69 metros no dia 17 de julho. A marca daria à brasileira o quinto lugar da prova do salto triplo nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Natural de Lagoa da Prata (MG), a atleta de 22 anos mora e treina na Espanha, com o técnico cubano Iván Pedroso. E, diante dos bons resultados exibidos neste ano, vem se tornando uma das apostas do atletismo para a Olimpíada de Tóquio-2020.