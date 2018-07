Número 1 do golfe se aposenta para cuidar da família

Lorena Ochoa anunciou nesta sexta-feira que o torneio da próxima semana em Morelia será sua última competição como golfista profissional e disse que decidiu se aposentar para "viver e desfrutar das coisas diárias da vida".

"Hoje tomo esta decisão porque se juntaram todos os elementos", expressou a mexicana no mesmo dia em que completou três anos como a número um do ranking feminino do golfe. "Sempre quis sair como a melhor e assim me vou".

O anúncio de sua aposentadoria, aos 28 anos, foi feito na terça-feira em um comunicado oficial. "Em primeiro lugar, quero me aposentar como número um", afirmou. "Em segundo lugar, sempre sonhei em me despedir no México, na minha casa, com a minha gente".

"Finalmente, quero viver e desfrutar da vida, que se seguisse jogando não poderia fazer", disse a golfista. "Quero devolver para minha família o tempo que não lhes pude dar nos últimos anos".

Ochoa disse que dedicará mais tempo para sua fundação de ajuda à juventude, a desenvolver o esporte no México e no desenho de campos de golfe. "Meu compromisso com o México e a socidade mexicana segue ainda mais", afirmou.