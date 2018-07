Número 1 do mundo, Kelly Slater é eliminado na etapa brasileira de surfe

RIO - Maior nome da história do surfe e recordista de títulos mundiais (10), o norte-americano Kelly Slater decepcionou na etapa brasileira do ASP World Tour, a divisão de elite do esporte. Nesta quinta-feira, na Barra da Tijuca, no Rio, ele perdeu a bateria da terceira rodada para o seu compatriota Bobby Martinez, por 14.50 a 14.10, e foi eliminado precocemente da competição.

Além de Slater, outra frustração para o público foi a eliminação do surfista brasileiro Jadson André, que tinha vencido a etapa do Brasil no ano passado. Ele também caiu na terceira rodada, ao perder sua bateria para o taitiano Michel Bourez por 19.10 e 6.83. Assim, restam apenas dois representantes do Brasil na competição: Adriano de Souza (Mineirinho) e Raoni Monteiro.

Mineirinho e Raoni Monteiro venceram suas baterias na terceira rodada, mas perderam na etapa seguinte, disputada também nesta quinta-feira. Assim, os dois brasileiros caíram na repescagem, precisando da vitória nesta sexta para conseguirem vaga nas quartas de final - o primeiro enfrenta o taitiano Michel Bourez, enquanto o segundo encara o australiano Bede Durbidge.

Depois da realização da terceira e quarta rodadas nesta quinta-feira, com boas ondas na Barra da Tijuca, quatro surfistas já estão garantidos nas quartas de final da etapa brasileira, esperando apenas a definição de seus próximos adversários, que sairão da repescagem nesta sexta. E são todos australianos: Taj Burrow, Joel Parkinson, Josh Kerr e Owen Wright.

