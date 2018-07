Número um no ranking, brasileiro é campeão mundial sub-21 no judô

O Brasil não pode reclamar da categoria até 81kg no judô. Entre os médios estão o duas vezes medalhista olímpico Leandro Guilheiro, o terceiro colocado do ranking mundial Victor Penalber e o agora campeão mundial sub-21, Rafael Macedo. O paulistano da Sogipa, equipe de Porto Alegre, conquistou o ouro nesta sexta-feira, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).

Número um do ranking mundial na categoria, Rafael teve uma chave longa, apesar de ter ficado de Bye na primeira rodada. Só até chegar às semifinais foram três lutas, contra o checo Jiri Petr, o eslovaco Peter Zilke e o holandês Rico Harder. Neste último confronto, vitória apenas graças a um yuko a 20 segundos do fim.

Na semifinal, Rafael jogou o sueco Jonas Bjorktrop, conseguiu um ippon com um minuto e meio de luta. Na decisão, saiu perdendo para Mikhail Igolnikov (Rússia) por uma punição por falso ataque. Mas logo depois, conseguiu projetar o adversário por yuko e o imobilizou até o ippon.

Aos 20 anos, Rafael estreou pela seleção brasileira há um mês, participando de um evento amistoso contra o Japão. Como o ranking mundial já começou a contar e pelos rivais que tem na categoria, o atleta da Sogipa tem chances mínimas de ir à Olimpíada.

O Brasil ganhou uma medalha por dia no Mundial Sub-21 até aqui. Na quarta, faturou prata com Larissa Farias (44kg, categoria não-olímpica). Já na quinta-feira ganhou bronze com Ricardo Santos Junior (66kg). Nesta sexta, Danielle Karla Oliveira (63kg) perdeu a disputa pelo bronze para a alemã Vivian Herrmann.