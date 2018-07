Nuzman comemora inauguração de sede olímpica no Rio

A entrega da obra agora está relacionada diretamente com o carnaval, uma vez que os antigos camarotes do sambódromo foram derrubados e quatro novas arquibancadas construídas, aumentando a capacidade de 60.000 para 72.500 lugares. A reforma custou R$ 35 milhões, levou um ano para ser realizada e, de acordo com a prefeitura, foi entregue dentro do prazo.

Para o presidente do Comitê Organizador, Carlos Arthur Nuzman, a obra mostra a integração entre a Olimpíada e o Rio. "Esta inauguração é um grande exemplo de como os Jogos estão integrados com a cidade. Além da possibilidade de realizar provas em um cenário mundialmente reconhecido, a escolha do sambódromo como local de competição oferece ao Rio de Janeiro um palco renovado e ampliado para uma de suas maiores festas populares. Para os Jogos Rio-2016, também significa ter uma instalação esportiva pronta com uma antecedência de mais de quatro anos", comemorou.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, lembrou que este é a segunda obra olímpica entregue, uma vez que em setembro passado foi inaugurado o Parque dos Atletas, para ser usado no Rock in Rio. "A pouco mais de quatro anos dos Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro já tem duas obras prontas. Primeiro, o Parque dos Atletas. Agora, o sambódromo. O grande momento que o Rio viverá em 2016 vai consagrar este lugar que é a marca do Rio de Janeiro", disse ele.