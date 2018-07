Nuzman diz confiar em bom trabalho do novo ministro do Esporte

O presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, disse nesta quinta-feira que confia em uma boa parceria com o novo ministro do Esporte, George Hilton. Ausente na cerimônia de posse de Hilton, Nuzman se encontrou com o ministro na quarta-feira, em Brasília. No encontro, o dirigente soube que o secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leyser, será o novo secretário-executivo da pasta.

"Ele (Hilton) disse que a equipe que estava trabalhando no alto rendimento, o Ricardo Leyser, vai continuar. Não sei se saiu ou vai sair (o comunicado oficial), se estou fazendo uma confidência, mas o Leyser deve ser o secretário-executivo", afirmou Nuzman em encontro com jornalistas na sede do comitê. O antigo secretário-executivo da pasta, Luis Fernandes, ocupará a função no ministério de Ciência e Tecnologia, acompanhando o ex-ministro do Esporte Aldo Rebelo.

Quanto a George Hilton, que ao ser anunciado como ministro admitiu "não entender profundamente" de esportes, Nuzman demonstrou confiança. "Ao longo destes anos em que a gente lida com o esporte, tivemos vários ministros que não tinham ligação e fizemos um trabalho excelente e tivemos uma relação ótima", disse o dirigente, que também preside o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"Eu conversei mostrando como nós trabalhávamos com o ministério há muitos anos e ele respondeu que a parceria não muda em nada. Sinergia foi uma palavra usada por ele de uma maneira muito clara, e essa sinergia vai continuar", afirmou. No fim do mês, Hilton deverá ir ao Rio para uma reunião com presidentes de confederações nacionais no COB e também para visitar a sede do Comitê Rio 2016.