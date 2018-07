Nuzman parabeniza Comitê Paralímpico por resultado em Toronto

O ótimo desempenho da delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto rendeu elogios do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. Em carta enviada nesta terça-feira ao mandatário do comitê paralímpico do País, Andrew Parsons, o dirigente fez questão de dar os parabéns pela primeira colocação no quadro geral de medalhas no Canadá.

"Estimado presidente e amigo Andrew, o Comitê Olímpico do Brasil vem, pelo presente, parabenizar vossa senhoria e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pelo magnífico resultado obtido nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, realizados no período de 7 a 15 de agosto de 2015, no Canadá", dizia a carta.

A delegação brasileira que foi a Toronto para os Parapan-Americano terminou com a confortável primeira colocação, com 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Desempenho bem superior ao do Canadá e dos Estados Unidos, segundo e terceiro colocados, que terminaram 168 e 135 medalhas, respectivamente.

"O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Parapan-Americanos com a melhor campanha da história, graças ao talento, superação e excelente preparação dos atletas paralímpicos brasileiros, aliados ao grande trabalho conjunto desenvolvido por toda comissão técnica e o CPB", apontou Nuzman.

O resultado também foi muito superior ao obtido pelo País nos Jogos Pan-Americanos - o Brasil ficou em terceiro, com 141 medalhas, sendo 41 de ouro -, o que não freou os elogios de Nuzman. "Em nome do Comitê Olímpico do Brasil e em meu próprio, solicito estender os nossos efusivos cumprimentos aos atletas paralímpicos e toda comissão técnica", escreveu.