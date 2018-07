NY Knicks busca a 2ª vitória New York Knicks e Boston Celtics se enfrentam hoje novamente no Madison Square Garden pela primeira fase do playoff da NBA. Sábado, os Knicks venceram por 85 a 78, com uma atuação decisiva de Carmelo Anthony, autor de 36 pontos. Kevin Garnett, um dos destaques do time de Boston, disse que a equipe precisa manter a concentração até o fim para impedir o que aconteceu no primeiro duelo, quando eles se distanciaram no placar no último quarto. Se classifica para a próxima fase, a equipe que somar quatro vitórias. A ESPN Internacional transmite a partir das 21h.