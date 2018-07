O adeus que São Marcos merecia

Acabou. Após 20 anos de carreira defendendo com hombridade o Palmeiras e a seleção brasileira, Marcos encerrou oficialmente sua carreira. Embora a noite de ontem fosse de despedida, não houve choro no Pacaembu, e sim demonstrações de idolatria e respeito a um jogador que transcendeu a cor da camisa que vestiu e mereceu o respeito de todas as torcidas. A festa contou com tudo que um ídolo e "santo" tem direito.

De um lado, jogadores que fizeram parte da campanha do título da Libertadores de 1999 conquistado pelo Palmeiras. Do outro, atletas da seleção brasileira de 2002. Foram os dois times que mais marcaram a carreira de São Marcos. Uma festa linda e cheia de craques, onde a estrela maior não fez feio e até marcou um golzinho. Obrigado, é verdade - ele foi convencido pelos companheiros a ir bater o pênalti sofrido por Edmundo.

Antes de começar o jogo, várias foram as homenagens. Sua esposa, jogadores do Palmeiras, da seleção brasileira, dirigentes da CBF, políticos... Todo mundo queria dar um abraço e reverenciar o craque.

Quando subiu ao gramado (foi o último a entrar em campo), ele parecia um astro da NBA sendo apresentado aos torcedores. Com seu filho Marcos Vinícius, de um mês, no colo, foi cercado por crianças que não tiveram a oportunidade de vê-lo no auge, mas ainda assim sabem bem o que ele representa.

O amor que aqueles jovens palestrinos tinham pelo ex-goleiro era retratado também nas arquibancadas. A química entra ele e os torcedores era de arrepiar. A cada defesa ou reposição de bola que fazia a torcida ia ao delírio. A torcida que há pouco mais de um mês chorava o rebaixamento para a Série B, ontem mostrava amor e orgulho por ter a honra de se despedir de Marcos.

Com a bola rolando, nada de moleza. Rivaldo e Ronaldo deram trabalho para o goleiro, que apesar da sua barriga saliente não decepcionou. É verdade que não foi necessário nenhum grande milagre, como os muitos que fez ao longo da carreira. Ontem era dia de festa.

Aos 17, Edmundo foi derrubado por Belletti dentro da área. A torcida e os jogadores pediram para que ele fosse bater, mas caipira como é, no melhor sentido da palavra, não queria ter de fazer um gol assim, ainda mais no amigo Dida. Mas a festa era dele, e com uma leve ajuda de Edmundo e Cafu, que o empurraram até o outro lado do campo, lá foi Marcos bater a penalidade. Encheu o pé no meio do gol e marcou. Dida não quis estragar a festa e pulou para o canto, quase fugindo da bola.

Humilde até na hora de ser estrela, Marcos foi pedir desculpas para Dida. "Não queria bater o pênalti, mas me forçaram. O Dida é parceiro, mas todo mundo foi me empurrar e ficaria feio não ir", disse São Marcos. Ainda no primeiro tempo, Edmundo foi à linha de fundo e cruzou para Paulo Nunes fazer 2 a 0. O Palmeiras de 99, com feras como Cléber, Júnior, César Sampaio, Alex e Evair, foi para o intervalo ganhando

Aos 12 minutos do segundo tempo, Marcos tirou a famosa camisa de goleiro que vestiu em 533 ocasiões e deu lugar para Sérgio, e foi reverenciado pelas 38.958 pessoas que lotaram o Pacaembu. "Volta, volta", gritaram os palmeirenses. E ele voltou, na linha, na vaga de Evair. Ainda com a camisa 12, mas sem as luvas. A seleção reagiu e empatou com gols de Edílson e Luizão.

E quando o relógio marcou meia noite, o início do dia 12/12/12, o jogo acabou. As luzes se apagaram, Marcos fez um discurso em que agradeceu a todos os que o ajudaram a ser um dos maiores ídolos da história palmeirense e deu a volta olímpica de carona num carrinho.

O mito saiu de cena.