O Al Ahly surpreendeu até Tite

SÃO PAULO - O Al Ahly, do Egito, chega ao Mundial na condição de azarão não só porque historicamente o favoritismo sempre recai sobre equipes da Europa e da América do Sul. Na avaliação de Tite, que assistiu pela tevê a vários jogos da Liga dos Campeões da África, o time mais forte do torneio era o Espérance, da Tunísia. Na decisão, porém, quem levou a melhor foi o Al Ahly: empate por 1 a 1 no primeiro jogo e vitória por 2 a 1 na partida de volta. Foi o sétimo título africano do Al Ahly, maior campeão do torneio. As outras conquistas foram em 1982, 1987, 2001, 2005, 2006 e 2008.

O triunfo deste ano teve tons dramáticos. Em fevereiro, durante um jogo do Al Ahly contra o Al Masry, em Porto Said, milhares de torcedores invadiram o campo para brigar e o resultado foi trágico: 79 mortos e mais de mil feridos.

A tragédia provocou a paralisação quase completa do futebol egípcio. Sem disputar o campeonato nacional, o time se limitou a jogar a Supercopa do Egito, conquistada diante do Enppi, com portões fechados, e a Liga dos Campeões.