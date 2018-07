Eu não sou palmeirense, mas, com o coração calejado de um torcedor que conhece o odor amargo da grama dos estádios da Terceira Divisão, posso garantir que compreendo a devastação que se abateu sobre a torcida palestrina nos últimos tempos.

Se você torce pelo Verdão, sabe do que estou falando. Se não torce, faça o abnegado exercício de se colocar na pele desses torcedores, ao menos até eu pingar o ponto final neste texto. Imaginem um clube que, depois de muitos anos longe das glórias, consegue um título. Um título singelo, que em décadas mais fartas seria comemorado com o comedimento dos enfastiados. Para quem já disputou um Mundial, a Copa do Brasil não é muito, mas, para quem atravessa uma grande seca, aquela taça foi como água de nascente. Ou melhor: água benta, capaz de promover milagres e ressurreições.

Tudo ilusão. Tão logo a volta olímpica se encerrou, o Palmeiras passou a travar dolorosa luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Uma luta da qual trazia feridas não cicatrizadas. A agonia durou até as últimas rodadas, com o desfecho que todos temiam.

E foi assim que o Palestra, que já havia se remoído quando o arquirrival Corinthians conquistou o único título que não tinha - a Libertadores -, provou da lama do fundo do poço, ainda em luto pelo rebaixamento, ao ser forçado a assistir à apoteótica comemoração do título mundial alvinegro. Ato final da ironia divina, a Mancha Verde foi rebaixada para o segundo grupo do carnaval paulista.

Luto? Sim. Dor? Imensa. Mas que ninguém se iluda: quando a bola rola, o amor fala mais alto. Quando uma Libertadores está em jogo, o torcedor alviverde diz presente. Sempre foi assim. Assim sempre será. O atacante matador e referência do elenco foi embora? Não importa. O time é inferior ao dos rivais? Dane-se. O verdadeiro torcedor vai ao estádio para ganhar ou perder, mas sempre para amar.

Foi assim no jogo de quinta-feira. A vitória acabou chegando. Sofrida. Tímida. Se existe um torcedor racional, ele deve ter deixado o Pacaembu convicto de que as chances são mínimas. Mas eu, que sei o que é o amor - como bem sei que não há torcedor racional -, posso garantir: não se espantem se, do amor daquela torcida que gritou seu orgulho mesmo em meio a tanta dor, vier a surgir um formidável time vencedor.