O arroz com feijão

Realmente ganham muito e produzem pouco ou nada. Parte importante da culpa é do jogador. Mas não haverá outras causas, outras razões? Não será o dinheiro, muito dinheiro, o que impede de maneira definitiva um jogador de entrar em forma? Entrar em forma é chato. Exige sacrifícios, privações, afastamento de coisas agradáveis na vida. Não se pode sair à noite, comer e beber, usufruir da companhia constante de belas e perigosas mulheres. A ordem é levantar cedo e começar a fazer ginástica. Por que, se o problema da existência já está mais do que resolvido? Por que fazer esse tipo de sacrifício se não se tem a menor necessidade disso? Pelo prazer de jogar? Mas jogar não é mais prazer no mundo do futebol profissional.

Jogar é um prazer na praia, entre amigos, ou em criança, em terrenos baldios. Jogar no futebol profissional é levar pancada o tempo todo, cumprir ordens de treinadores nem sempre qualificados, é enfrentar torcedores que sabem dos salários astronômicos. Jogar é saber que alguém está sempre de olho no seu lugar, que alguém está se matando para entrar no time e faz exatamente o que você não precisa mais fazer: sacrifícios.

Sustento que é virtualmente impossível fazer um jogador entrar em forma, não importa sua idade, quando seu projeto de vida está resolvido. Quando não precisa mais trabalhar, é rico, tem dinheiro de verdade, sem perceber começa a se aposentar. Há um resto de vaidade, ele ainda quer jogar, ouvir o barulho dos estádios, mas o corpo sabe que não há mais razão para sacrifícios.

Os fotógrafos se cansam de mostrar fotos de Adriano, fotos grotescas de um corpo que não tem mais nada a ver com o de um atleta profissional. Não sei se Adriano e outros como ele são recuperáveis. Talvez se, por alguma razão, precisarem novamente ganhar a vida como quando começavam. Mas não precisam. Esse tipo de jogador só se tornou visível no Brasil nos últimos tempos. Antes todos eram pobres comparados com eles, inclusive Pelé, muitas vezes às voltas com problemas financeiros que o faziam jogar como se cada partida fosse decisiva. O fenômeno do jogador rico é relativamente novo no futebol brasileiro.

Dirigentes à espera de milagres lhes oferecem um dinheiro que talvez nem precisem mais e eles acabam tentando de novo. Mas falta a garra do início da vida. Falta a necessidade. Quanto tempo ainda Neymar vai aguentar de trancos e pancadas?

Não se pode culpá-los inteiramente. Acho que foi Nenem Prancha, famoso frasista do futebol carioca, quem dizia que o jogador tem que ir para a bola com o quem vai para um prato de arroz com feijão. Quando o arroz com feijão é apenas uma deformada lembrança, distante, perdida no tempo, não há como entrar em forma. Nem motivo.