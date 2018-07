O baixinho e o gigante lado a lado no São Bernardo

No caminho a pé até o ginásio, os dois se transformam em atração na cidade. Também pudera. Só Renan Buiatti já chama a atenção por onde passa com seus 2,17 m. Acompanhado por Gian de Moraes, então, fica impossível não reparar. O contraste com o líbero de 1,69 é enorme - no papel são 48 centímetros e, a olho nu, a diferença de estatura parece ainda maior. Os jogadores do BMG/São Bernardo ocupam o cargo de maior e menor atleta da Superliga, principal competição do vôlei brasileiro.

Por isso, sempre há motivo para gozações entre eles. É comum, por exemplo, Renan falar que o colega "não tem tamanho de gente". No entanto, o líbero tem resposta pronta para a provocação. "Eu respondo que ele é quem não tem altura de gente, eu sou normal", rebate.

Na equipe dominada por "gigantes", o pequeno Gian é quem mais sofre com os apelidos. Entre os colegas é comparado aos jogadores Madson, do Santos, e Jorge Henrique, do Corinthians. E, além de baixinho, Gian tem o biotipo mais troncudo, característico dos craques do futebol, modalidade que chegou a praticar na infância. O vôlei, porém, falou mais alto, tanto que foi capaz de superar o dilema de não se dar bem no esporte por causa do tamanho. "Eu tinha dúvida se ficava ou não no vôlei. Mas com o tempo vi que era meu sonho e, como tinha a posição de líbero, deu certo", lembra.

Na outra ponta, Renan, apesar de se sobressair no time, não ganhou nenhum apelido dos colegas. Na infância, porém, o chamavam de vareta na escola. "Era bem mais magro do que agora."

O crescimento acima da média já era esperado pela família. O pai mede 1,98 m e a mãe, 1,85 m. "Para eu ser baixinho só se fosse adotado", brinca. O irmão mais velho também é da turma dos gigantes: tem 2,06 m. "Ele ficou baixinho", brinca Renan.

Adaptações. Gian se diz acostumado a olhar para cima para conversar com os companheiros de equipe. O único problema é dividir o espaço no alojamento, onde moram. "Sempre tenho de ajeitar o espelho e o aparelho de musculação", reclama.

Renan, por outro lado, sofre ao andar de ônibus, carro e, principalmente, avião. Com a folga de quatro dias, o garoto planejou visitar a família, em Uberlândia. No treino, porém, já torcia para o passageiro da frente colaborar: "Espero que a pessoa não abaixe todo o banco no ônibus", comenta sorrindo.

Roupa também é problema para os gigantes, como ele. "Era quase impossível encontrar uma calça jeans", recorda-se. Agora, segundo o jogador, está mais fácil encontrar peças para o seu tamanho.

Gigantes por todo canto. A equipe do ABC divide com a do Vôlei Futuro o posto de ter mais atletas altos: cada equipe tem oito com mais de 2 metros de altura. No entanto, todo time da Superliga deste ano tem ao menos dois representantes com tal estatura privilegiada. Dos 216 jogadores inscritos na competição, 80 se destacam pelo tamanho. Prova de que os altos vieram para ficar no vôlei.

A maioria atua na posição de meio, pela facilidade em bloquear por toda a rede. "Em uma passada eles chegam aos dois cantos", explica o técnico do São Bernardo, Roberley Leonaldo, o Rubinho.

Mas há quem jogue em posição atípica, como o levantador Carlos Fidele de 2,08 m, que também faz parte do time de São Bernardo. E ainda há um maior: o levantador Frederico Amaral, do São Caetano, mede 2,10 m.

Quando estava na seleção de base em 2005, o treinador pediu que Fidele levantasse algumas bolas. Ele foi bem e tanto a seleção quanto a equipe resolveram apostar na mudança. "A vantagem é sempre ter um bloqueio mais alto, além de não precisar trocar na hora de inversão", explica. Outro ponto positivo é na bola de segunda. "Mas estou visado pelo meu tamanho."