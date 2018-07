O bando de loucos começa a chegar

Há passageiros que olham com certa indiferença. Há os que se sentem até incomodados com a presença "deles", e outros que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. É a invasão corintiana começando a ganhar corpo no Japão.

A uma semana da estreia do Corinthians no Mundial de Clubes, torcedores já desembarcam no país. Em comum, além da esperança de que festejarão o título, eles têm o fato de viajarem com a camisa do time - ou de uma torcida organizada - e o de levarem na bagagem faixas e bandeiras alvinegras.

Gustavo Gebara é engenheiro civil e vive em São Paulo. Ele diz ter sido o primeiro corintiano a comprar passagem para o Japão.

"Assim que o Romarinho fez aquele gol na Bombonera (no primeiro jogo da final da Libertadores da América) eu entrei no site e comprei a minha passagem e reservei o hotel", contou ele. "Tomei essa decisão porque se perdêssemos para o Boca Juniors no Pacaembu eu cancelaria as reservas e conseguiria quase todo o meu dinheiro de volta. Apostei porque sabia que o Corinthians iria ser campeão."

Os dois gols de Emerson Sheik na partida de volta da final, que garantiram a taça, fizeram Gebara comemorar em dose dupla. Além de ter se emocionado com o título inédito, ele economizou dinheiro por ter sido ousado.

"Pela antecedência, paguei mais barato tanto na passagem quanto no hotel." Ele diz que sua viagem para ficar 13 dias no Japão custará R$ 10 mil.

Na chegada a Tóquio, Gebara cruzou com Diogo Sereno e os irmãos Fábio e Fernanda Bonadio, corintianos que também vivem em São Paulo. Os três estavam em Madri e prolongaram as férias para ver o Corinthians jogar no Japão.

Diogo começou a planejar sua viagem quando Paulinho marcou o gol salvador na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, nas quartas de final da Libertadores.

A intenção era conhecer o Japão no meio do ano, quando as temperaturas estivessem mais elevadas. Depois daquele gol, porém, ele passou a cogitar encarar o frio de dezembro.

"O Corinthians acabou sendo campeão e, com isso, eu uni o útil ao agradável."

Bronca no avião. Os torcedores posaram para fotos com a bandeira do Corinthians logo após a saída da área de desembarque do Aeroporto de Narita. A viagem transcorreu sem maiores problemas para os quatro corintianos. A única chateação foi a advertência que Gebara levou da companhia aérea por ter tentado fumar escondido no banheiro do avião.

A expectativa da Fifa é que 20 mil torcedores do Corinthians assistam a cada um dos dois jogos do time no Mundial. O Consulado do Japão em São Paulo emitiu 8,5 mil vistos em outubro e novembro, número cinco vezes acima do normal. A maior parte dos torcedores chegará ao Japão na semana que vem - as agências de viagem terão voos fretados a partir de sábado.

O Corinthians estreará na competição no dia 12, em Toyota, cidade que fica perto de Nagoya. É lá que o Nagoya Grampus manda suas partidas na J-League, o Campeonato Japonês.