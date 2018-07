O Barcelona já coloca a mão no título espanhol

Ainda faltam três rodadas para terminar o primeiro turno, mas o Campeonato Espanhol parece já ter dono. O Barcelona ganhou ontem de virada do Atlético de Madrid no Camp Nou por 4 a 1 e abriu nove pontos de vantagem sobre o adversário e 13 para cima do Real Madrid - que só empatou em casa com o Espanyol por 2 a 2. A campanha do Barça é a melhor da história da competição: 15 vitórias, um empate, 54 gols marcados e 18 sofridos.

O Atlético dominou o jogo na primeira hora, impedindo o Barcelona de tocar a bola como gosta e explorando as jogadas em velocidade para criar situações de perigo. O problema é que lhe faltou contundência para fazer mais do que um gol e, depois que o Barça acordou, ficou muito difícil segurar o resultado.

Falcao Garcia mandou uma bola na trave e outra para fora antes de abrir o placar aos 31 minutos. O Barça empatou em seu primeiro chute na direção do gol. Aos 36 minutos, Adriano - que ganhou a posição de Daniel Alves - acertou uma bomba de fora da área e colocou a bola na rede. E no finalzinho do primeiro tempo Busquets fez 2 a 1.

Messi deu o ar da graça aos 12 minutos da segunda etapa, quando fez o terceiro. E aos 42 recebeu um presente do zagueiro uruguaio Godín e fez mais um. Foi seu 90º gol em 2012, cinco a mais do que o recorde anterior que pertencia ao alemão Gerd Müller desde 1972. Ele é o artilheiro do campeonato com 25 gols, oito a mais do que Falcao Garcia.

O jogo no Camp Nou ainda estava no primeiro tempo quando José Mourinho entrou na sala de entrevistas coletivas do Santiago Bernabéu. E sem meias palavras o técnico do Real Madrid disse que o título já era.

"É impossível ganharmos o Campeonato Espanhol. O que nos resta fazer é melhorar nosso rendimento para lutarmos na Copa do Rei e na Copa dos Campeões."

Seu time já perdeu 15 pontos em 48 disputados, mais do que em toda a temporada passada - o Real foi campeão com 100 pontos ganhos e 14 perdidos.

"Perder tantos pontos assim em pouco tempo é algo inédito em minha carreira", disse o treinador.

O Real Madrid saiu perdendo com um gol de Sergio Garcia, mas no último lance do primeiro tempo Cristiano Ronaldo empatou. Coentrão virou o placar logo aos dois minutos da segunda etapa, o que deu a impressão de que viriam mais gols.

Não vieram, e aos 43 minutos a defesa não conseguiu tirar a bola da área depois de uma cobrança de escanteio e Albín marcou.

França. O Paris Saint-Germain bateu ontem o Lyon por 1 a 0 - gol de Matuidi no primeiro tempo - e assumiu a liderança do campeonato. O time tem os mesmos 35 pontos que Lyon e Olympique de Marselha, mas leva vantagem no saldo de gols.

Foi a terceira vitória seguida do PSG, que nesses jogos fez nove gols e não levou nenhum.