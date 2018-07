O Bayern não teve piedade: 9 a 2

O sábado só não foi perfeito para o Bayern porque o Borussia Dortmund bateu o Stuttgart por 2 a 1 com um gol a sete minutos do fim e o impediu de garantir matematicamente a conquista do título diante de seus torcedores. Mas quem foi ao estádio não teve do que reclamar. Com uma atuação de gala, o time impôs uma estrondosa goleada de 9 a 2 sobre o Hamburgo e mostrou que está tinindo para o confronto de terça-feira com a Juventus pela rodada de ida das quartas de final da Copa dos Campeões.

O Bayern entrou em campo sabendo que não poderia ser campeão, porque o jogo do Borussia já havia acabado. Mas nem por isso perdeu o apetite. Fez cinco gols no primeiro tempo, chegou a estar ganhando por 8 a 0 e no final por pouco não fez o décimo. O destaque da partida foi o atacante peruano Claudio Pizarro, que marcou quatro gols - Robben (2), Shaqiri, Schweinsteiger e Ribéry.

"Vinha jogando pouco, mas hoje tive a chance de entrar e fiz quatro gols. Isso é maravilhoso", disse. "Nosso time está num grande momento, jogando muito bem. Temos um título quase garantido, mas queremos terminar a temporada com três." O Bayern ainda sonha com o título na Copa da Alemanha (está nas semifinais) e na Copa dos Campeões.

Com 20 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, na próxima rodada o Bayern dependerá apenas de seu resultado para assegurar o título. Se ganhar fora de casa do Eintracht Frankfurt, a fatura estará liquidada. Caso o Borussia não ganhe do Augsburg o Bayern será campeão mesmo que perca, porque a diferença ficará em 19 pontos e haverá apenas mais seis rodadas pela frente, com 18 pontos em jogo.

Inglaterra. O líder Manchester United bateu ontem o Sunderland fora de casa por 1 a o (gol contra de Bramble) com uma atuação burocrática e deu mais um passo rumo ao título. O time manteve os 15 pontos de vantagem sobre o Manchester City (que fez 4 a 0 no Newcastle com gols de Tevez, David Silva, Kompany e Yaya Touré) e se ganhar do rival no Old Trafford na próxima rodada precisará de apenas mais quatro pontos em sete partidas para ser campeão sem depender de outros resultados.

A briga está mais quente pelas outras duas vagas para a Copa dos Campeões. Tottenham (57 pontos), Chelsea (55), Arsenal (53) e Everton (51) são as equipes no páreo.

O único que não venceu ontem foi o Chelsea, batido pelo Southampton por 2 a 1. O Arsenal fez 4 a 1 no Reading, o Tottenham derrotou o Swansea por 2 a 1 e o Everton passou pelo Stoke por 1 a 0.

"Temos uma partida a menos do que nossos adversários, e temos de tirar proveito disso para melhorar a nossa posição", disse Rafa Benítez, técnico do Chelsea. "Estou desapontado com a maneira como jogamos. Erramos muitos passes, e os jogadores pareceram não se dar conta de que estamos brigando por uma vaga na próxima Copa dos Campeões."

A Juventus passou com louvor por um dos jogos mais difíceis que a tabela lhe reservava. Em Milão, bateu a Inter por 2 a 1 e manteve a vantagem de nove pontos sobre o Napoli. Os gols foram de Quagliarella e Matri - Palacio fez para os donos da casa.

"Já começamos a ver o título de perto. Demos uma demonstração de que não vamos relaxar enquanto a matemática não disser que somos campeões", disse o técnico Antonio Conte.

O Napoli bateu o Torino fora de casa por 5 a 3 num jogo em que perdia por 3 a 2 até os 35 minutos do segundo tempo. Dzemaili fez os três primeiros gols, e Cavani marcou os dois últimos e chegou a 22 na artilharia.

O Milan segurou o terceiro lugar, a dois pontos do Napoli, com a vitória por 1 a 0 sobre o Chievo - gol de Montolivo. Outros jogos: Lazio 2 x 1 Catania, Palermo 2 x 0 Roma, Parma 3 x 0 Pescara, Atalanta 0 x 0 Sampdoria, Cagliari 2 x 1 Fiorentina, Genoa 2 x 2 Siena e Udinese 0 x 0 Bologna.