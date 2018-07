Sven Goran Eriksson ainda se lembra claramente do gol mágico de Ronaldinho Gaúcho em 2002 que eliminou a seleção que ele comandava na Copa do Mundo daquele ano nas quartas de final, a Inglaterra. Na época, tinha esperanças reais de conquistar um título mundial.

Agora, volta a enfrentar o Brasil num Mundial, desta vez liderando a polêmica e conturbada seleção da Costa do Marfim. Experiente, o técnico sueco recebeu o Estado para uma entrevista na concentração da seleção africana, na estação de esqui de Saanen. Seu recado foi claro: "O Brasil não é imbatível".

Eriksson não poupa elogios à Dunga, que foi seu jogador durante os anos 90 na Fiorentina, da Itália. "Dunga é brasileiro, mas não é só samba", disse, lembrando de sua seriedade em campo e com os colegas.

O sueco, porém, evitou responder questões em relação às polêmicas dentro da seleção da Costa do Marfim, envolvida em disputas de ego entre os craques, salários milionários em um país onde mais de 50% da população ganha menos de US$ 2 (R$ 3,60) por dia.

Garantiu ainda que sua seleção não é apenas Drogba e deixou claro que o grupo é difícil, mas não apenas para seu time. "É difícil também para Brasil e Portugal."

Veja o que pensa o treinador nesta entrevista exclusiva ao Estado.

O senhor foi contratado em março para montar um time em dois meses para a Copa. Como se sente diante da pressão?

Não temos muito tempo. Mas não há muito o que eu possa fazer em relação ao tempo. Essa é a realidade e é com ela que trabalharei. Fisicamente, a seleção da Costa do Marfim está muito bem. Estamos em um grupo muito difícil. Mas temos grandes chances de nos classificar para a próxima fase. O que eu farei é trabalhar para formar em campo uma equipe.

Muita polêmica foi criada em torno da seleção, do fato de não ter um técnico a poucos meses da Copa e sobre sua contratação. Além disso, o estrelismo de alguns jogadores é considerado como um obstáculo. Isso tudo pode atrapalhar?

Não quero falar do passado. Vamos trabalhar muito com disciplina e ética até a Copa. Vejo os jogadores felizes e com um sorriso no rosto todos os dias. Eu também acordo todos os dias com muita vontade de trabalhar. É só isso que podemos fazer agora.

O senhor vai levar para a África do Sul o que pode ser uma das melhores seleções africanas da Copa. Isso o faz sentir uma responsabilidade extra em garantir que pelo menos uma seleção africana possa chegar longe na Copa?

Sem dúvida é uma responsabilidade extra. Mas é uma honra para mim estar nessa posição hoje. As seleções africanas não serão apenas atores secundários.

Em 2002, o time que o senhor treinava - a Inglaterra - começou as quartas de finais ganhando do Brasil de 1 a 0. O jogo acabou 2 a 1 para o Brasil e com o time do senhor desclassificado. É a hora da revanche?

Eu não quero tratar o jogo entre Costa do Marfim e Brasil desta maneira. Mas certamente quero ganhar. Estou feliz por voltar a enfrentar o Brasil, que é sempre o favorito. No jogo entre Inglaterra e Brasil em 2002, a diferença entre as duas seleções era pouca ou nada. Mas até hoje me lembro do gol de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra (segundo gol e que acabou sendo decisivo). Alguns anos depois, eu o encontrei e perguntei se ele havia mirado o gol. Ele disse que sim.

E o que o senhor acha?

Estou convencido de que ele não queria chutar para o gol. Ele não mirou o gol. Mas o que é que eu vou fazer. Foi um belo gol.

O senhor também nunca venceu a equipe de Portugal, outro adversário da Costa do Marfim na primeira fase desta Copa.

É verdade. Eu costumo dizer que Portugal é o Brasil da Europa. Tem jogadores de alto nível, é um adversário de muita qualidade, dificílimo de ser batido.

Como o senhor vê agora a possibilidade de vencer o Brasil?

O grupo é difícil. Mas não é difícil apenas para nós. Também será difícil para o Brasil. Sei que Dunga pensa assim.

Qual sua avaliação sobre o técnico brasileiro?

Tive Dunga como jogador na Fiorentina, quando eu era técnico do time nos anos 90. Ele é brasileiro, mas não é só samba. É alguém muito sério e que levava essa disciplina e concentração para campo. Dunga era um jogador prático e levou isso para a seleção. Montou uma bela defesa e um time muito organizado em todos os setores.

Quais são os pontos fracos da seleção brasileira?

Fracos? Acho que não há. Em todas as posições os jogadores estão entre os melhores. O Brasil tem ainda Kaká e Robinho, que são excelentes. Mesmo que haja uma contusão, a equipe estará bem servida. Há quantidade e qualidade no Brasil, que é o favorito. Mas, claro, nenhuma seleção é perfeita e o Brasil não é imbatível. De forma alguma.

Então, qual será sua estratégia para vencer?

Isso eu não te direi de forma alguma (risos).

Quais são os pontos fortes da seleção da Costa do Marfim. Há uma dependência de Drogba?

A seleção não é só Drogba. Sei que temos uma seleção forte. Fisicamente estamos bem e os jogadores são rápidos.

Dunga optou por dois amistosos com equipes fracas, Zimbábue e Tanzânia. Já o senhor enfrenta duas seleções que se classificaram para a Copa, Paraguai e Japão. O que é melhor na fase de preparação: amistosos contra times fracos ou fortes?

Depende. Eu mesmo não tive nem mesmo a opção de escolher. Quando fui contratado, já eram esses os jogos marcados. A diferença é que Dunga conhece profundamente seus jogadores e eu não. Talvez isso tenha sido um fato que levou Dunga a optar pelos amistosos. No meu caso, jogar contra o Paraguai, que é uma seleção forte, e contra o Japão, vão servir de testes importantes.

O senhor disse há poucos dias que o time da Coreia do Norte poderia ser uma surpresa. Por quê?

Eles tiveram o luxo de se preparar para o torneio por cinco meses, algo que nem os europeus, brasileiros ou africanos puderam fazer. Eles estão muito bem fisicamente e todos terão de ter cuidado.