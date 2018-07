O Brasil verá equipe cascuda e aplicada Se você gosta de dribles, jogadas sensacionais e belas firulas do gênero, vai tirando o cavalo da chuva. Elas podem até surgir, mas não serão a marca registrada da equipe que Dunga prepara para disputar a Copa na África do Sul. A seleção será cascuda e aplicada, cara e espírito do chefe. Um grupo de discípulos bem comportados fará tudo que seu mestre mandar. Não espere também polêmicas ou cenas de descontentamento. Esse tipo de reação está riscado da cartilha dos 23 eleitos.