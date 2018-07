O caminho da Copa Carlos Alberto Parreira organiza o Footecon desde 2004. Seu fórum de futebol reúne gente do Brasil e do exterior disposta a trocar informação e conhecimento. Nesses anos todos, provavelmente a única frustração do agora coordenador técnico da seleção brasileira seja olhar para a plateia do seu evento e não encontrar nela um número expressivo de treinadores brasileiros na ativa.