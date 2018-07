O caminho do tetra Primeira fase - Na Copa de 94, o Brasil estreou com vitória: 2 a 0 sobre a Rússia, gols de Romário e Raí. Em seguida, venceu com facilidade Camarões. Romário fez o primeiro, Márcio Santos ampliou e Bebeto selou o placar. No fim da fase de grupos, jogo difícil contra a Suécia, que abriu o placar, mas permitiu que Romário empatasse. O Brasil se classificou em 1º para as oitavas.