O campeão mostra sua cara para o mundo

YOKOHAMA - O Corinthians repetiu na conquista do Mundial a receita que fez sucesso na Libertadores. Fixou-se como uma equipe compacta, sólida e letal. A diferença em relação à campanha do título sul-americano foi a presença de um atacante de área. Todas essas características estiveram presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea. O Corinthians marcou o time inglês sob pressão, sobretudo no início do segundo tempo, controlou Hazard e Torres, e explorou bem sua arma: o contra-ataque. A atuação decisiva de Cássio não diminuiu os méritos da vitória, como tentou dizer o técnico do Chelsea, Rafa Benítez, em sua entrevista coletiva. Guerrero, por exemplo, foi mais eficaz do que Fernando Torres.

Tite acertou em cheio na mudança na escalação às vésperas da final. O ritmo do jogo - pegado, brigado e disputado - era mais adequado ao fôlego de Jorge Henrique do que à cadência de Douglas. Jorge grudou em Hazard e fez boa cobertura para Alessandro. Chicão e Paulo André deram conta de Torres, e Fábio Santos pouco permitiu a Moses - que foi titular no lugar de Oscar.

O problema era a velocidade com que o Chelsea tocava a bola, especialmente com Mata. E os lançamentos certeiros de Lampard, sempre por cima da defesa, buscando Hazard e Moses. Essa estratégia dava margem aos contragolpes puxados por Jorge Henrique, Emerson e Guerrero. Sheik, no primeiro tempo, destoou. Foi fominha ao tentar passar pelo quase intransponível David Luiz e sem pontaria nos arremates.

O Corinthians explorou bem a maior deficiência do Chelsea, o lado direito da defesa, com um zagueiro lento e pesado como Cahill. O primeiro tempo foi disputado em ritmo alucinante. A posse de bola era do Chelsea, que tomou o controle do jogo nos últimos dez minutos. Se os ingleses tivessem sido mais eficazes nesse momento do jogo, exatamente como foram contra o Monterrey, teriam ganho a partida e o título.

Torres foi lançado por Lampard aos 37 minutos. Dominou entre os zagueiros e exigiu a segunda grande defesa de Cássio, que havia evitado um gol de Cahill num escanteio no início do jogo. Pouco depois Cássio defendeu em grande estilo um chute de curva de Moses e encaixou uma batida de Mata.

O segundo tempo foi mais do Corinthians do que o primeiro do Chelsea. Igualou a posse de bola e viu em Guerrero sua referência de área, caindo mais pela esquerda do ataque. Inverteu-se o jogo, e o Chelsea passou a jogar no contra-ataque.

O primeiro sinal de superioridade corintiana foi uma tabela entre Jorge e Guerrero que deixou Paulinho na cara no gol aos 18 minutos. Seis minutos depois veio a explosão. A bola passou por Jorge Henrique, Paulinho e Danilo antes de Guerrero marcar de cabeça.

Emoções no fim

Assim que tomou o gol, Benítez decidiu colocar Oscar. A defesa corintiana passou a rebater todas as bolas. Quando falhou primeiro, Cássio salvou o gol de Torres; depois, o espanhol teve o gol anulado por impedimento.

Cahill foi expulso, e Tite parou o jogo com as substituições. Os quatro minutos de acréscimos foram longos, tão longos como a espera pelo título. Mas o Corinthians foi campeão do mundo com dois gols de seu centroavante em duas partidas. Duas vitórias por 1 a 0 de um time que faz da disciplina tática e da solidez defensiva suas principais armas.