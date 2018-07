O carioca Miltinho, de Vila Isabel, vive a ansiedade do UFC 147

SÃO PAULO - Faixa preta em luta livre e jiu-jitsu, o lutador Miltinho vive a ansiedade de subir no octógono depois bom tempo de preparação para o principal evento de artes marciais mistas (MMA) do mundo, o Ultimate Fighting Championship (UFC). O carioca de Vila Isabel faz sua luta neste sábado, no Ginásio Mineirinho, contra o compatriota Felipe Arantes. O evento faz parte do UFC 147.

Com um cartel recheado de participações nos mais importantes eventos de MMA – Shooto, M-1, Meca, Bitetti Combat, Strikeforce e o Pride, Miltinho já vivenciou os mais diferentes ambientes pré-evento, mas não esconde o contentamento com seus últimos dias antes desse novo desafio. "Cada passo novo que dou aqui em Minas me enche de satisfação e de energia. Todo o preparativo para o UFC, as filmagens para o evento, as sessões de treinos estão sendo uma realização para mim."

Às vésperas de sua estreia no UFC, o lutador carioca tem aproveitado cada segundo das sessões diárias de treinos com a equipe da Brazilian Top Team. Ele treina no próprio hotel onde está hospedado. E o bom rendimento na fase final do treinamento o deixa ainda mais confiante. "Estou muito bem, com um sentimento diferenciado, não preciso me sacrificar para perder peso. A vontade de subir no octógono é enorme."

Miltinho defenderá no octógono uma ótima fase na qual ostenta cinco triunfos nos últimos seis combates. Destas vitórias, as principais foram por finalização sobre Luciano Azevedo, único lutador a vencer José Aldo (atual campeão peso pena do UFC), e Sterling Ford, pelo Strikeforce.