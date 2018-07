'O Chelsea dá para encarar', defende o ex-lateral Wladimir

SÃO PAULO - Lei o que pensa o ex-lateral Wladimir sobre as condições do Corinthians caso chegue à final do Mundial de Clubes da Fifa. Ídolo no Parque São Jorge até hoje, o ex-jogador aposta no talento de alguns corintianos. Acompanhe seu depoimento ao EU SOU CORINTHIANS, do Estadão:

"Olha, se fosse o Barcelona, eu estaria com um pé atrás. O Chelsea dá para encarar de igual para igual. É um bom time, assim como o Corinthians, mas o talento e a vontade de vencer vão prevalecer. O Corinthians tem um time equilibrado e pode, sem dúvida, surpreender o Chelsea.

O Corinthians tem jogadores que normalmente nos momentos decisivos acabam se superando. O Emerson, já com uma certa idade, é um grande jogador e vem demonstrando isso. O Paulinho pode decidir e eu aposto no Romarinho. Apesar de jovem, ele é um garoto iluminado, faz gols providenciais.

No Chelsea, Oscar e Ramirez são destaque. São jovens com movimentação constante e tanto um quanto o outro pode atrapalhar a vida corintiana. Para ser campeão mundial no Japão, o Corinthians tem de repetir o que fez na Libertadores. Precisa respeitar os adversários, não ter pressa para decidir as jogadas e, acima de tudo, ter atitude para impor suas ações em campo. O Corinthians é isso hoje: mescla de jovens talentosos e jogadores experientes que sabem o que querem."