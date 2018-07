O circo retorna aos EUA a partir de 2012

O anúncio da volta do GP dos Estados Unidos ao calendário da Fórmula 1 a partir de 2012 e até 2021 é um sinal bem evidente de que as relações entre Bernie Ecclestone, promotor do Mundial, e a associação das equipes, Fota, vive clima bem distinto do existente há menos de um ano, quando foi deflagrado o racha entre ambos. O próprio Ecclestone confirmou que a prova será realizada em Austin, Texas, "onde pela primeira vez na história da Fórmula 1 nos EUA um circuito será construído".

Ainda que as montadoras de automóveis sejam hoje minoria na Fórmula 1, todos os chefes de equipe pressionavam pelo retorno aos EUA. "É o mercado mais importante", explicou Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari. No mundo globalizado, um mercado como o da terra de Barack Obama, mesmo em crise, é bastante apreciado. Boa parte dos investidores da Fórmula 1, donos de times ou patrocinadores, tem produtos por lá.

Desde que Ecclestone assumiu a condução da Fórmula 1, em 1973, a prova já esteve em Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix e Indianápolis. Em geral, era deficitária, apesar de pagar menos que as demais nações. Nos últimos anos, o problema se agravou porque Ecclestone aumentou o valor a ser pago a cada corrida - e por isso Indianápolis saiu do campeonato. A Fota desejava a cobrança de valores compatíveis com o interesse da Fórmula 1 nos EUA. "Por que não cobramos nada para correr em Mônaco?", questionava Flavio Briatore, ex-diretor da Renault.

O anúncio não cita os valores do contrato, mas o fato de os novos organizadores se comprometerem a construir um autódromo e estender o compromisso até 2021, quando Ecclestone terá 91 anos, mostra que os valores voltaram a ser mais realistas, como desejava a Fota - Ecclestone parece ter entendido isso. Em resumo: será bom para todos.