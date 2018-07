O clássico de Malcom

Foi o jogo de Paolo Guerrero e de Malcom, 17 anos, que vai conquistando a confiança do treinador e da torcida. O menino aparece na construção dos três gols. Não balançou a rede, mas conduziu a equipe ao ataque com sua juventude.

É o fato novo de que o Corinthians precisava, ainda insuficiente para a disputa do título, é verdade, porém fundamental para manter o clube na luta por uma vaga na Libertadores.

Depois do empate com a Chapecoense, Mano deixou claro que pensar em ser campeão é um exagero. E o fez por mera formalidade, pois essa possibilidade é mesmo remotíssima, como atesta a campanha no Campeonato Brasileiro. Nas 23 rodadas disputadas, jamais o time c enfileirou três vitórias consecutivas, aquela trinca que anima, traz confiança e empurra para o topo.

Há 14 rodadas o Corinthians não experimenta duas vitórias seguidas. Com nove pontos ganhos de 21 jogados, os últimos sete confrontos são a desesperança em números, trazem rendimento de minúsculos 43%. E a seleção brasileira ainda vai levar Gil e Elias para passear.

A vitória no clássico pode significar um alento, um passo a mais no amadurecimento da equipe. Os números do jogo mostram o Corinthians perseguindo a vitória o tempo todo, mesmo com problemas de marcação nas bolas paradas, como nos gols tricolores.

O problema de Muricy agora é trabalhar pela estabilidade da equipe. Mesmo sendo batido pelo Atlético, o Cruzeiro surfa em outro estágio, possui grupo superior em quantidade e qualidade. Seus jogadores estão preparados para validar o modelo de jogo, o que São Paulo ainda não consegue fazer.

Marcelo Oliveira conseguiu harmonizar o funcionamento de um grupo que convive com o excesso de talentos. Já Muricy, quando sua equipe se encontra fraturada pela ausência de um ou dois jogadores, como ontem, apresenta defeitos de funcionamento.

Bom senso. Kaká tem um currículo vitorioso. Foi eleito o melhor do mundo, foi campeão da Liga dos Campeões, jogou no Milan e no Real Madrid. Mesmo que por pouco tempo, a volta ao São Paulo tem sido importante, a ponto de melhorar o rendimento da equipe.

Bom moço, soube construir legado positivo no mundo do futebol. Infelizmente, não aderiu publicamente ao Bom Senso. Conheceu as propostas do grupo, concordou com a maioria delas, mas não quis emprestar a sua história para ajudar a avalizar o movimento.

Lamentavelmente, grandes nomes como Kaká, Robinho, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho estão em outra dimensão, que perigosamente beira a alienação.

Branca de neve. Na quinta-feira, o goleiro Aranha voltou a enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E não se pode definir a experiência como enriquecedora. Desta vez, não foi chamado de macaco. Vaiado e agora nomeado Branca de Neve, sentiu-se novamente ofendido.

Esse triste caso revela, entre tantos problemas, a incapacidade do Grêmio para lidar com a crise. Diante do fato, a instituição tinha dois caminhos: mergulhar no lodo ao contestar a postura do goleiro ou desvincular-se completa e definitivamente das injúrias raciais proferidas por alguns de seus torcedores. E com algo mais contundente do que um comunicado protocolar.

O Grêmio pisou na bola. E não foram só alguns dirigentes. Até Felipão escorregou ao definir o caso como uma esparrela do goleiro. A crise trouxe embutida nela uma chance para o clube se diferenciar e crescer. Pena que ninguém percebeu.