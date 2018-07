O clássico que não termina

Foi uma partida intensa, jogada na bola, daquelas que parecem durar o dobro do tempo. O gol de Jorge Henrique, no primeiro minuto, interferiu decisivamente no posicionamento corintiano. O time recuou, passou a se defender em torno da grande área e ofereceu a posse de bola a uma equipe que sabe muito bem como tratá-la, mesmo sem Robinho e o brilho de outros jogos.

Mano Menezes corrigiu o erro de posicionamento na segunda etapa. A escalação adotada no meio-campo, com dois volantes (Ralf e Elias) e dois meias (Danilo e Bruno César), sugeria um outro tipo de comportamento, com mais posse de bola, fazendo-a circular até chegar a Dentinho e Jorge Henrique no ataque.

Permitir ao Santos controlar o setor era justamente o que não poderia acontecer, mesmo com Paulo Henrique Ganso e Marquinhos marcados por Ralf e Elias. O comportamento corintiano rumava na mão contrária dos objetivos táticos do treinador e da constituição da equipe com seus dois meias.

Nova cara. No segundo tempo, com o meio-campo mais adiantado, Bruno César e Danilo deram uma nova cara ao Corinthians, principalmente o primeiro, autor de um gol e de passes que transformaram o lado esquerdo da equipe.

O mesmo não acontecia com o Santos, ontem num ritmo inferior ao que costuma se apresentar. Ganso é o jogador do passe, é o homem pelo qual transita toda a estrutura de jogo da equipe. Mas para haver o passe é preciso existir alguém para recebê-lo. E desta vez não houve. Neymar falou muito durante a semana e jogou pouco no domingo.

O menino chegou ao Pacaembu acompanhado por seis seguranças. Boné, óculos escuros e potentes fones de ouvido caracterizavam o personagem.

A caminho do vestiário, onde encontraria seus companheiros, havia um astro pop. Desde os 13 anos vivendo como jogador profissional, blindado pela família, pelo clube e por seu empresário, ele ainda está longe de entender a vida, como é bom e necessário se sentir também uma pessoa normal de vez em quando. A badalação de puxa-sacos e sanguessugas encanta e destrói.

Artistas do drible. Por falar em Neymar. O futebol brasileiro sempre foi reconhecido por sua habilidade e pela incongruência dos caminhos para o gol. O jogo por aqui é diferente, pode ser mais artístico e também mais violento do que se vê por aí. É preocupante, as primeiras rodadas do campeonato têm mostrado que os artistas do drible estão sendo substituídos pelos acrobatas.

Tem muito boleiro trocando uma possibilidade real de gol para se estatelar no gramado. Cavar pênaltis virou epidemia nacional.

Não existe arte nisso, mesmo quando se atinge o objetivo desejado. Com a velocidade do futebol atual, é impossível o árbitro acertar sempre.

Nem o jogo virtual é claro. Mesmo no conforto do sofá, em telas HD de 52 polegadas, as dúvidas persistem após as repetições.

A essência do futebol. A saída é respeitar a essência do jogo. O gol é resultado do previsto e do imprevisto, da jogada bonita e do lance grotesco, da habilidade, do drible e da bola que desvia na canela. Linhas tortas e retas constroem o resultado. A turma do cai-cai nos mostra a diferença entre os jogadores de verdade e suas cópias falsificadas.