'O Corinthians é melhor que o Chelsea', acredita Zenon

SÃO PAULO - Em depoimento ao Estado, Zenon cobra do Corinthians o mesmo desempenho que o time teve na Libertadores. "Espero que o Corinthians tenha o mesmo desempenho da Libertadores. Se o time repetir o que fez contra o Boca Juniors, principalmente na última partida da final, não deixando o adversário gostar do jogo e buscando o resultado positivo como fez naquele dia, estará com meio caminho andado.

O Chelsea não é superior ao Corinthians. No papel, o Corinthians é melhor e chega num melhor momento que o deles no Japão. Os ingleses trocaram de treinador e estavam com problemas de resultados recentemente. Além disso, estão em processo de mudança de esquema devido ao novo técnico. O Corinthians tem essa vantagem de estar mais pronto, preparado para o Mundial.

E há um diferencial. Todos os jogadores têm condições de decidir. Acho que o time do Corinthians faz a força do conjunto sua maior virtude, não destaco nenhum jogador, o conjunto é muito forte.

Vejo o Corinthians muito determinado para buscar esse título. E a chave para o sucesso é não esmorecer jamais e acreditar sempre. Por outro lado, o problema maior que vai enfrentar é o frio. Eu já estive lá no Japão e joguei nessas condições. Isso pode prejudicar um pouco o desempenho, jogar debaixo de neve não é nada simples."