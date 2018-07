O Corinthians esqueceu de sua origens. Faltou o Parque São Jorge!

Para quê cruzar a cidade e ir até o quartel da Rota? Só para receber um tapinha nas costas do prefeito Kassab? Pior: os ônibus levando os jogadores passaram ao lado do Parque São Jorge e nem sequer pararam para que a tradicional sirene tocasse, como fazia para recepcionar os grandes craques contratados no passado.

Seria simpático ver os bicampeões mundiais e o técnico Tite visitando a capelinha do clube ou bebendo um pouco da água da lendária biquinha. Não, nada disso foi feito. As tradições de um clube centenário foram esquecidas. Um sentimento dolorido bateu no peito dos torcedores mais velhos.

O poder muda as pessoas e isso também pode ser notado no futebol. Hoje o Corinthians é o "todo-poderoso", como sua torcida gosta de cantar nos estádios. O bicampeão mundial, o campeão da Libertadores... Mas não se pode esquecer de seu maior patrimônio: os 30 milhões de fanáticos. Sem eles não se tem credibilidade para se conseguir dinheiro com patrocinadores e construir um CT moderno ou contratar jogadores importantes. O estádio novo veio sem o apoio financeiro da Fiel, afinal o dinheiro virá do bolso também de são-paulinos, palmeirenses, santistas, etc...

O Corinthians está poderoso? Não, sempre foi poderoso. Mas está a um passo da soberba. Sua torcida não pode ficar em segundo plano. Cansaço foi a desculpa para se antecipar a festa. Mas os milhares de "loucos" que foram às ruas ontem jamais vão se cansar do Corinthians.