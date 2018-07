Corinthians!

"Eu tenho certeza de que o Corinthians vai encarar o Chelsea de igual para igual. O time é maduro, consciente e tem jogadores muito bons. Gosto bastante do Paulinho, torço para que ele marque o gol do título.

O Corinthians não tem de ter medo do Chelsea. Os times brasileiros sempre fazem jogos equilibrados com os europeus no Mundial, e tenho certeza de que desta vez não vai ser diferente. Isso só não aconteceu no ano passado, mas o que o Barcelona fez com o Santos ele fazia com todo mundo, então foi uma exceção.

É verdade que o Corinthians teve dificuldades na estreia, contra o Al Ahly, mas isso é normal. Na estreia sempre existe uma certa tensão. No ano passado, por exemplo, o Santos também teve trabalho diante do time do Nelsinho (Batista - o Kashiwa Reysol, do Japão). Acho que a final será um jogo completamente diferente.

Acho muito bom que a torcida do Corinthians esteja em peso no Japão. Isso não me surpreende, porque morei no país e sei que lá há muitos brasileiros que torcem para a equipe. É uma coisa que deixa os jogadores mais à vontade, mais seguros. Quando você sabe que há muitos torcedores do seu time no estádio, sua vibração é maior. Você corre por aqueles que foram lá para lhe apoiar."