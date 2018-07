O corpo no campo e a cabeça fora dele

Agora a equipe santista começa a experimentar um pouco da realidade do futebol brasileiro. Deixou de ser a novidade, possui um esquema conhecido, uma forma de jogar que encanta, atemoriza o adversário, mas também lhe oferece todo o tipo de oportunidade. Tem sido assim nos jogos eliminatórios, de ida e volta, da decisão do Estadual à disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Grêmio de Silas.

A partida no Olímpico deixou algumas marcas. Com o meio-campo sem mobilidade para deter o desespero do Grêmio, Dorival Júnior fez alteração óbvia e entrou pelo cano. Marquinhos já havia estacionado quando foi substituído por Rodrigo Mancha. Com a vantagem de 2 a 0, um pouco de marcação não faria mal a ninguém. Mas foi uma catástrofe, Mancha entrou no time e deixou seu rosto na fotografia do empate do Grêmio, que diante de tamanha instabilidade chegou à vitória, 4 a 3.

Um placarzinho desses continua fazendo parte da história de um time que joga e deixa jogar. E precisa aprender a disputar um mata-mata, o sistema da Copa do Brasil. O debate não gira em torno se o Santos deve ou não abrir mão de sua alegria. Não se trata de uma troca, mas de um ajuste. E passa pela construção do elenco, de um grupo que possa oferecer alternativas para o treinador agir de acordo com a necessidade da partida.

Paulo Henrique Ganso, Neymar e Robinho criaram um padrão tão diferenciado que não existem reservas para substituí-los, mas falta ao banco uma pitada de equilíbrio, para Dorival Júnior acelerar ou tirar o pé quando o jogo pedir.

O Barcelona também joga aberto, geralmente no 4-3-3, e com posse de bola imensa. O diferencial está na segurança defensiva. Ganhou tudo na temporada passada jogando dessa maneira e ontem faturou seu 20º. título espanhol, encerrando a competição com a melhor defesa. O melhor ataque foi do Real Madrid, onde faltam equilíbrio e futebol coletivo.

O Santos é uma equipe nova, de baixa quilometragem, e que necessita de mais colaboração defensiva. Difícil é garantir até quando a veremos com a atual configuração em campo. Com o encerramento dos campeonatos nacionais na Europa, a cartolagem do continente se prepara para vir às compras, apesar da crise.

Controle. Ganso é a joia. Como bem definiu o doutor Sócrates, com jogadores como ele é que se formam equipes, em torno de um cidadão capaz de controlar o jogo o tempo todo. Ontem, na Vila, os titulares provaram que nem sempre o time principal é a melhor saída. Depende onde está a cabeça. Na quarta-feira, o Santos encara o Grêmio pela vaga na final da Copa do Brasil.

Ontem o Ceará merecia ter vencido, teve um gol mal anulado e contra ele "pênaltis" cavados por Neymar, que se jogasse um pouquinho mais em pé aproveitaria melhor seu extraordinário talento. Reservas ou titulares? Até o fim da Copa do Brasil e da Taça Libertadores a discussão dividirá opiniões. Por enquanto, o Santos precisa de jogadores nas duas categorias. Contra o Grêmio, deverá ter mais dificuldades do que contra o Atlético-MG, o time de Silas é superior ao de Luxemburgo.