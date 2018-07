O craque e a vitória

A vitória, por algum tempo, não foi uma realidade em que pudessem confiar. O difícil de acreditar era, não que tinham batido o Atlético Mineiro, nome que possivelmente não diz nada a seus ouvidos, mas o Brasil e esse sim diz muita coisa.

O Brasil cujo nome no futebol mundial ainda está envolto na lenda e no mito. Gritar de alegria, chorar nos braços uns dos outros, é comum, e todos fazem isso depois de vitórias, principalmente as menos esperadas. Nesse sentido a comemoração dos marroquinos, embora intensa não trouxe grande novidade. A novidade foi o verdadeiro ritual de adoração que envolveu Ronaldinho Gaúcho depois do jogo. Eu nunca tinha visto nada parecido na vida. Jogadores do time vencedor ajoelhados diante de um jogador do time que perdeu tentando arrancar parte de seu uniforme para guardar como precioso souvenir. Sucederam-se beijos e abraços entusiasmados de súditos para um grande senhor.

E essa incrível cerimônia, esse momento único mostrou que, mesmo embriagados pela vitória, os jogadores do Raja não se esqueceram de que em campo estava um ídolo mundial. Um ídolo também deles. Não resistiram em prestar-lhe homenagem ainda que em momento insólito. Muitos daqueles jogadores, anos atrás, meros adolescentes, devem ter passado horas grudados na TV vendo o Gaúcho encantar o mundo com a camisa da seleção ou do Barcelona. E se inclinaram em gratidão diante do craque.

Foi preciso um time modesto, de jogadores cuja ingenuidade suplanta o tal profissionalismo e "comprometimento" que enche a boca de muita gente, para que uma atitude dessas fosse possível. Tenho certeza que muitas e muitas vezes durante a carreira do Gaúcho ocorreu a vários jogadores em campo ter o mesmo gesto dos marroquinos depois de alguma jogada genial. Mas não poderiam ter, eram muito profissionais para tanta sinceridade. Creio que essa foi a maior homenagem pública, diante de todo um estádio, que Ronaldo Gaúcho tenha recebido em toda sua carreira. Totalmente espontânea. Profundamente sincera. Por isso acho que se o Atlético perdeu, o Brasil não. Ao contrário. É num instante como esse, com adversários assombrados rodeando um craque, que se comprova qual é o nosso lugar no mundo do futebol.

São esses episódios que nos obrigam a olhar para nós mesmos. Curiosamente o Gaúcho parece que pressentiu o que viria e resolveu tomar uma providência. Afundado na mediocridade do time não conseguia criar nada e dava a impressão de um jogador normal ao lado de tantos outros. Mas um craque não sai de campo assim. E houve a falta perto da área. Saiu um chute que foi mais truque de mágica do que futebol, um truque improvável e surpreendente. A bola descreveu uma curva larga parecia ir completamente fora, a ponto de eu sentir o goleiro relaxar sua tensão corporal. E de repente ela mudou de direção, harmoniosa, mansa e caiu na rede.

Os jogadores do Raja, que nunca tinham visto Claudio Cristóvão Pinho, Didi, Zico, viram o Gaúcho executando um de nosso truques mais invejados, de jogadores que põe a bola na rede como se fosse com a mão. Apesar da derrota amarga, o jogo não podia acabar sem pelo menos uma demonstração à altura do mito do futebol brasileiro. Derrota e vitória. Depois do jogo, reunidos ao redor do Gaúcho os jogares marroquinos fizeram algo que deveria ser comum em nossos estádios. Mas não é.