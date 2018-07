O crime lusitano

Mas regras são regras. Uma simples análise técnica do fato mandará a Lusa de volta para a Segunda Divisão. Perderá o ponto conquistado diante do time gaúcho e mais três para punir exemplarmente o seu deslize. São as regras, mas essa não é a discussão de um pênalti ou a interpretação de um impedimento.

A questão é que os julgamentos realizados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva não são assim tão técnicos. Se o objetivo fosse os fins e não os meios, a avaliação de um cartão vermelho pela corte esportiva não se transformaria no espetáculo que é hoje. Bastaria um só juiz abrir o regulamento na página do delito e aplicar a pena correspondente com um mínimo de sensatez.

O STJD não é uma estrutura técnica como tenta se apresentar. E não é de hoje que tem julgado de acordo com a cara do freguês. Se a situação fosse inversa, a Portuguesa atrás da vaga do Fluminense na Primeira Divisão, nada aconteceria, pois a tese do engano seria facilmente aceita.

A própria constituição do tribunal é uma esperança de que o bom senso possa prevalecer, pois ele foi montado para permitir a argumentação, dos casos simples aos complexos. Então existe uma saída, sustentada pela falta de dolo e pelo próprio criador do sistema jurídico esportivo brasileiro, capaz de discutir tudo, até o óbvio ululante.

A essência dessa pauta é que o Fluminense se esforçou demais para cair e a Portuguesa trabalhou duro para manter-se na elite do futebol nacional. Ninguém precisa ficar com dó do time do Canindé, que provavelmente agiria da mesma maneira se estivesse na pele do adversário. Vamos deixar o clubismo de lado.

Naturalmente, o embate entre um clube grande e um médio, de pouca torcida, cria uma comoção generalizada. O Fluminense sabe que seus argumentos são frágeis. Sabe que sua tese não possui nenhum resquício do jogo praticado no campo, e que está abraçado a um descuido de uma entidade que, como ele, navega no caos institucional há muito tempo.

Utilizar um jogador irregular é o fim da picada, é a prova de como a Portuguesa vem sendo sistematicamente mal tratada por uma classe diretiva capaz de concorrer com o que existe de pior no mundo da bola.

Alguém distante do futebol até poderá enxergar no caso uma medida saneadora, uma forma de punir a desatenção dos cartolas, mas o Fluminense não fica muito longe.

O imbróglio vem emporcalhar um campeonato insistentemente abandonado pela CBF, sempre ágil ao passar a bola dos seus problemas. Nunca é com ela. Independente no papel, o STJD é um apêndice da confederação, além de não conseguir convencer ninguém de sua soberania.

A diferença entre ser independente e agir de maneira independente causa certa confusão. No julgamento de hoje, a Portuguesa vai admitir seu erro e perguntar no que ele acarretou, em que tipo de vantagem.

Existem no futebol alguns pilares fundamentais, como aquele que sempre visa preservar o resultado do campo. Tivesse o Brasil um sistema mais simples, um tribunal de penas, a exemplo das principais ligas do planeta, talvez a Portuguesa não tivesse salvação, bastaria aplicar o código, rígido e frio. Talvez.

Como criamos por aqui um sistema híbrido, em que o guardião do regulamento aceita o debate, então cabe discutir agora mais que o regulamento. É para isso que o STJD foi criado. Vai ser divertido, pelo menos para quem não está envolvido emocionalmente na confusão.