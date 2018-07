O dérbi da impunidade Hoje tem Corinthians x Palmeiras, o segundo clássico do ano. O primeiro registrou a quebra da invencibilidade do Palmeiras e o homicídio do palmeirense André Lezo. O crime completa três meses amanhã. Por causa dele, o presidente da Gaviões da Fiel, Antônio Alan Souza Silva, foi preso. E solto, dezoito dias depois. O único torcedor ainda detido é Thiago Lezo. Sim, como o sobrenome indica, ele é irmão da vítima. Não, não é suspeito do homicídio.