O destino cobra A temporada de 2012 mal largou, e eis que Adriano já chama a atenção. Primeiro pelo corpanzil e pela lentidão que exibiu em Londrina na etapa final do amistoso de domingo à tarde com o Flamengo. Depois, ao faltar ao treino de ontem do Corinthians, pois arrumou brecha na agenda para participar da festa de aniversário da mãe, na segunda-feira, no Rio. Sabe como é, a saudade de casa e o feijãozinho com arroz da mamãe falaram mais alto do que essa chatice de treinos físicos, esteira, controle médico de começo de ano... Por que, então, não ficar mais algumas horas no ócio? Que diferença faria um treininho na terça?