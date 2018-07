O dilema de Carpegiani: o que fazer com Rivaldo?

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani, enfim, encontrou uma formação que lhe agrada. Mas há um problema: Rivaldo não é titular. Do lado de fora, o treinador tem o astro, de 38 anos, que teve sua contratação aprovada por ele e que foi uma aposta para acabar com a falta de um camisa 10. O tema deixa Carpegiani desconcertado. O comandante ficou até sem palavras para responder aos questionamentos sobre Rivaldo. Ele tentou fugir e empurrou o assunto para quando terá de lidar com ele.

Rivaldo, por enquanto, está entregue ao departamento médico por causa de problema na coxa direita. A previsão é de que retorne na quarta-feira. "Essa é difícil. Posso pular?", brincou o treinador, ao ser questionado onde Rivaldo poderia entrar em sua equipe.

Para colocar Rivaldo, Carpegiani poderia, por exemplo, tirar um dos três zagueiros, mas foi justamente no 3-5-2 que o time ficou mais seguro, sem sofrer gols. Sem mexer no esquema, fica difícil escalar Rivaldo, já que o treinador teria de tirar da equipe jogadores que, segundo ele, estão muito bem. "Gostei da equipe (contra o Bragantino) sob vários aspectos. Para mudar isso preciso ter um ganho. Tenho de ser realista e objetivo. Vou tentar durante a semana, mas é óbvio que não posso jogar com 12."

E o treinador justifica: "Vou testar e, se perceber que vai perder velocidade, vou pesar bem na decisão, conversar com o Rivaldo e com o resto do time, porque gosto que eles saibam antes." Carpegiani começa amanhã o trabalho para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Morumbi.

Tática e ataque

3-5-2

É o esquema utilizado atualmente por Paulo Cesar Carpegiani no São Paulo e que deu consistência defensiva à equipe nas últimas partidas.

20

gols marcou o ataque são-paulino até aqui no Paulista. O Tricolor está atrás apenas do Santos, que já chegou às redes 22 vezes nesse Estadual.

Veja também:

Rivaldo ainda tem espaço no São Paulo, diz Fernandinho