O dobro ou nada Uma voz corintiana respondeu, na sexta-feira, que o Corinthians se parece mais com o Real Madrid do que com o Barcelona. A pergunta era se o time de Tite tem características do Barça, como a marcação por pressão. Falava-se também sobre a armação de jogadas quase sempre começar por um volante, Paulinho. "O Corinthians é mais Real Madrid." A sentença prosseguiu com a lembrança de que o Corinthians não constrói gols de posse de bola, saindo da defesa até a área adversária, como o Barça. Ou como fez o Palmeiras, na jogada do primeiro gol.