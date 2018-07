O domador de ondas gigantescas

As imagens do americano Garrett McNamara surfando uma onda monstruosa estão correndo o mundo. Segundo uma avaliação preliminar de especialistas da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), em Lisboa, o tamanho real da onda era de 34 metros, recorde mundial absoluto. É uma marca superior aos 27 metros que o americano de 45 anos alcançou em 2011, como foi divulgado no vídeo que mostra o momento que ele entrou na água puxado por um jet ski e entrou na onda. O feito ocorreu na segunda-feira, na Praia do Norte, localizada na cidade portuguesa de Nazaré, ao norte da capital Lisboa.

Os especialistas levaram em conta o tamanho da prancha do surfista para chegar ao cálculo da altura da parede de água. Mas os números oficiais ainda serão divulgados por peritos americanos, que costumam usar a altura do atleta para comparar o tamanho da onda. A análise vai definir se o recorde mundial será homologado e o surfista ganhará nova marca no Guiness Book.

McNamara roda o mundo em busca de ondas gigantes e parece enfim ter conseguido superar a mítica marca de 100 pés (30,48 metros), que muitos imaginavam que seria impossível. "Me sinto abençoado e creio que conseguimos tudo o que queríamos fazer em Nazaré. Nós já planejávamos isso há algum tempo e é uma sensação fantástica dividir isso com todos do grupo."

O surfista nascido em Pittsfield (Massachusetts), mas criado no Havaí, aproveitou para parabenizar seus fiéis companheiros Kealii Mamala, Kamaki Worthington e Hugo Vau.

"Surfar essa onda foi um desafio avassalador e, se não tivesse o Kealii, o Kamaki e o Hugo, eu poderia ter ido facilmente parar nas rochas. Houve uma onda em que eu quase fui sugado, mas o Kamaki entrou na hora. A preparação e a segurança são as bases de uma onda como essa. Se tivéssemos ido para as rochas e encalhado, não voltaríamos sãos e salvos. Sabe-se lá o que teria acontecido", diz.

Nos últimos anos, surfistas de ondas grandes de todas as partes do mundo começaram a pesquisar os melhores locais para a formação das arrebentações. Em Portugal, encontraram um lugar batizado de Canhão de Nazaré, um raro fenômeno geográfico submerso. No formato de um desfiladeiro de 210 quilômetros abaixo da água com cinco quilômetros de profundidade em seu ponto mais fundo, ele começa a se definir a 500 metros da costa, e isso possibilita a formação de grandes ondas.

McNamara observa as ondas em Nazaré há três anos. Ele passa todo o inverno na cidade, que adotou como uma segunda casa. Por meses, espera a formação do Canhão de Nazaré. "Estávamos planejando isso há algum tempo e é uma sensação espetacular. Pessoalmente, foi um grande desafio. Aquelas ondas nos fizeram surfar em áreas que nunca havíamos surfado. Tudo em Nazaré é especial. Este é um lugar único no mundo, onde as ondas têm muita personalidade."