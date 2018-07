O domínio de Messi

Amanhã, em Zurique, Messi será premiado pela terceira vez consecutiva como melhor jogador do mundo. Platini é o único jogador da história a ganhar o prêmio Bola de Ouro, da France Football, por três vezes consecutivas - a partir de 2010, o troféu da revista francesa oferecido desde 1956 ao melhor jogador da Europa foi incorporado pela Fifa, o que equipara as conquistas do craque francês às de Messi.

Na época de Platini, a situação era diferente. O amigo e jornalista Cláudio Arreguy se lembra de discutir com colegas, às vésperas da Copa de 1986, se o melhor do planeta era Platini, Zico ou Maradona. Muita gente colocava Maradona em terceiro lugar, naquela época. O mês de junho daquele ano se encarregou de oferecer outra resposta.

Dois anos depois, a France Football deu o prêmio de melhor da temporada ao holandês Ruud Gullit - o troféu ainda era exclusivo aos nascidos na Europa. Apesar de Maradona não receber taça nenhuma nem em 1988, nem nos anos seguintes, ninguém discutia sua superioridade. No Brasil, até a novela Top Model tinha como personagem um cachorro cujo nome era... Maradona! - naquela época, eu era do contra e queria ter um cão chamado Van Basten.

Ele era o melhor e ponto final. Como Pelé, que jamais recebeu uma premiação oficial e se sentou no trono informalmente por mais de duas décadas.

Messi não é Pelé nem Maradona. É Messi. Mas experimente apontar o dedo e dizer outro nome como melhor do planeta. Alguns fizeram isso com Neymar em dezembro.

E, por mais que se tenha falado em Neymar, que Cristiano Ronaldo seja um rival respeitável, e que Messi tenha jogado menos pela seleção argentina do que pelo Barcelona, só há uma chance de o gênio argentino não confirmar a previsão de Platini nos próximos anos: sua condição física piorar.

Já se disse aqui que nas últimas temporadas a média de idade do melhor do mundo só diminui. Kaká foi o melhor aos 25 anos, Cristiano Ronaldo aos 23, Messi aos 22. Para jogar no ápice, o futebol exige esforço físico cada dia maior, o que pode diminuir a vida útil do maior craque do planeta - pelo menos nesse nível.

É uma tese, apenas uma tese.

E Messi a desmentirá amanhã, dia em que se tornará o primeiro a receber prêmios de melhor do mundo por três anos sucessivos desde que Platini os ganhou no distante ano de 1985!

O ano do Ganso. Na maior polêmica da semana, tanto Ganso quanto o Santos estão sujeitos às leis do mercado. O Santos não acha que tem de comprar os 10% que agora cabem ao grupo Sonda. O jogador pode julgar que terá mais sucesso se for vendido para outro clube, do Brasil ou do exterior.

A questão é profissional. Paulo Henrique Ganso ficará feliz no Santos se seu salário e seus resultados esportivos forem expressivos.

Ou se estiver infeliz, mas perceber que sua única possibilidade concreta é jogar pelo Santos, pela absoluta ausência de propostas de outros lugares - dos que o desejam e não têm dinheiro ou dos que jamais o desejaram.

Simples assim.

A torcida pode ficar brava e não haverá a menor importância.

Concretamente, uma coisa importa nesse caso. Se Ganso será o jogador que foi em 2010 ou se jogará à sombra de seu passado.

No primeiro caso, o Santos fará o esforço para mantê-lo e o mercado oferecerá respostas diferentes das que tem dado - lançará propostas.

No segundo, até o Santos discutirá se deve ou não continuar com o maior candidato a meia-armador nascido no futebol brasileiro dos últimos dez anos.

Quem pode oferecer essa resposta é... Paulo Henrique Ganso.

O beneficiado não será o Sonda, nem o Santos, nem a torcida. Só quem tem a lucrar é o próprio Ganso.