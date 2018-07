O Eixo vai mal

Tipo de postura que revela preconceito e baixa autoestima de quem a toma como verdadeira. Sem contar que "Eixo" remete a momento horrível da história da humanidade, quando Alemanha, Itália e Japão fizeram aliança militar e desafiaram o mundo nas primeiras décadas do Século 20. Se bem que a rapaziada das bravatas virtuais nem deve ter ideia da origem do termo e o repete na base da papagaiada.

Pois, para derrubar teorias de favorecimento deslavado para paulistas e cariocas, eis que a turma do Eixo entra pelo cano em 2013. Comecemos pelo lado positivo. O Atlético-MG levantou a taça da Libertadores e daqui a alguns dias parte em busca do Mundial de Clubes. O Cruzeiro conquistou o Brasileiro com méritos e antecedência. Atlético-PR, Grêmio e Goiás brigam por lugar no torneio continental de 2014. O Botafogo corre por fora. A exceção foi o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, numa final contra o Furacão.

O lado ruim pega em cheio os "eixistas". O Santos tirou o ano a passeio, assim como o Corinthians, o rei dos empates na Série A - 17 até agora, com dez 0 a 0 e sete 1 a 1. O São Paulo frequentou a zona de rebaixamento por bom tempo e só recentemente respirou. Terminará o ano na zona do não fede nem cheira. A Lusa tirou o pé da lama em cima da hora e a Ponte voltou para a Segunda Divisão, de onde agora regressa o Palmeiras. O consolo da Macaca é a final da Copa Sul-Americana.

A situação dos cariocas é trágica. O Botafogo liderou o Brasileiro, até ficar sem gás; agora, se agarra a chances matemáticas de Libertadores. O Flamengo também decepcionou, reagiu e termina no lusco-fusco. Fluminense e Vasco, ambos no bloco dos quatro últimos, decidem quase no par ou ímpar quem desce de patamar. Com os resultados do final de semana, é certo que um dos dois. Não há escapatória. E, a depender do que fizeram na rodada derradeira, ambos vão para o limbo de mãos dadas. Seria vexame inédito.

O que a situação mostra? Que a gente precisa parar com mania de perseguição. Centros como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Bahia, Pernambuco são fortes e têm capacidade de brilhar. Para tanto, devem organizar-se, em sentido amplo: financeiro, esportivo e político. Precisam fazer-se ouvir, investir nas respectivas marcas e administrar com modernidade. É a grande contribuição para o futebol brasileiro tornar-se melhor. E para acabar com complexo de vira-lata de quem enche a boca para falar em "Eixo".

Sonolência. Corinthians e São Paulo se arrastaram na penúltima etapa do Brasileiro. Jogaram como se fosse um castigo para eles. E, na prática, puniram seus admiradores.

Na noite de sábado, o Pacaembu recebeu público bom para despedir-se de Tite, que deixa o comando corintiano, e de Alessandro, que pendura as chuteiras. Cartazes, palmas, placas comemorativas e coros foram simpáticos. Mas bola que é bom, diante do Inter, nadinha. A turma alvinegra seguiu o roteiro de falta de apetite que marcou a trajetória no torneio e... 0 a 0. Dinheiro jogado fora de quem foi ao estádio. Melhor seria se não se cobrassem ingressos.

O São Paulo não foi diferente diante do Criciúma, na tarde de ontem. Levou 1 a 0, de pênalti mal marcado e bem convertido no início, e ficou nisso mesmo. Com boa vontade, deu pra contar duas chances melhorzinhas para empatar. Precisa de varrição minuciosa para o ano que vem.