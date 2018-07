O embalado PSG vai a campo de olho na liderança

A partida mais esperada do fim de semana fechará hoje a 18ª rodada do Campeonato Francês. Às 18h (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain receberá o Lyon num clássico em que a liderança estará em jogo. Os visitantes lideram com 35 pontos junto com o Olympique de Marselha (que ontem bateu o Toulouse por 1 a 0) e o PSG tem 32, e se ganhar ficará em primeiro por ter vantagem no saldo de gols.

Depois de um período turbulento, em que foi derrotado três vezes em cinco rodadas, o PSG voltou aos trilhos. Ganhou do Porto pela Copa dos Campeões por 2 a 1 - resultado que lhe garantiu a primeira posição do grupo e a vantagem de fazer o jogo de volta das oitavas de final (o adversário será definido em sorteio dia 20)em casa - e depois emendou duas goleadas no campeonato: 4 a 0 sobre o Evian e 4 a 0 sobre o Valenciennes.

A volta de Thiago Motta deu mais segurança ao meio de campo, e lá na frente Ibrahimovic está resolvendo os problemas. Ele é o artilheiro da competição com 17 gols, sete a mais do que Gomis (Lyon), que está em segundo. E isso porque jogou três partidas a menos.

O despertar do PSG vem tendo grande destaque na imprensa francesa, e isso levou o técnico do Lyon a dar uma resposta irônica quando lhe perguntaram sobre a força do adversário.

"Todos nós sabemos que o Paris Saint-Germain vai ser campeão. Nossa única ambição é tentar incomodá-los um pouco e evitar que conquistem o título com muita antecedência", disse Elie Baup.

O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, também deu uma estocada: "Nem sonhamos em disputar o título com eles, Paris nos assusta. Seria uma ofensa a Carlo Ancelotti (o técnico) e a Leonardo (diretor esportivo) não ter medo de um time capaz de ganhar fora de casa por 4 a 0."

Modéstia à parte. Sem dar bola para as provocações, o PSG chega muito confiante para a partida. "Não vamos exagerar e dizer que somos invencíveis, mas a verdade é que quando jogamos como uma equipe é muito difícil para qualquer adversário nos derrotar", afirmou Menez, que formará o trio ofensivo com Ibrahimovic e o argentino Lavezzi.

A última rodada do primeiro turno será disputada no próximo fim de semana, e Menez disse que o time não abre mão de passar o Natal na liderança. "Fechar o turno na frente nos dará muita confiança para a segunda metade da temporada."