A pressão sobre o Barça era enorme, por causa de vacilos recentes, na Copa do Rei, no (praticamente ganho) Campeonato Espanhol e na Copa dos Campeões, com a derrota por 2 a 0 para o mesmo Milan no jogo anterior. Não foram esparsas as vozes que vaticinaram o fim da hegemonia dos catalães. Dentre outros indícios, porque o modelo estaria esgotado, os rivais teriam encontrado o antídoto para as jogadas venenosas, além da saída de Pep Guardiola. Até Messi desmotivado se intuiu!

Pois o encanto persiste como se viu na voracidade com que o Barcelona engoliu o Milan, à maneira tradicional. Os espanhóis abandonaram um tanto a postura mais reservada, característica do comando atual, e deram uma ligeira "volta ao passado". Santa regressão! Com as constantes trocas de passes, deixou o adversário zonzo, criou oportunidades - menos abundantes do que antes, é verdade -, fez os gols, esfumaçou interrogações e colheu exclamações.

O Milan teve uma, e não mais do que uma, chance de azedar o caldo, com bola na trave mandada por Niang ainda no 1 a 0. No mais, comportou-se como se fosse um bando de juvenis contra veteranos. Não por limitações de seus jogadores, mas pelo excesso de arte do Barça. Vale a redundância: o futebol venceu.

Tensão no Pacaembu. A fase de grupos da Libertadores está na metade, mas há brasileiros que já fazem jogos decisivos, ou quase. Caso do Corinthians, que hoje recebe o Tijuana, com liberação de presença de público. O time mexicano, novato na competição, é a grande surpresa, com três vitórias, uma delas sobre o campeão mundial.

Empate deixará o Tijuana a centímetros da vaga para as oitavas de final e acenderá sinal amarelo no Corinthians, com o risco de definir o destino diante do Millonarios, no confronto entre ambos, dia 3 de abril, na Colômbia. É bom não vacilar, como dias atrás.

São projeções apenas, Tite sabe disso, porém tem de trabalhar com as hipóteses, sobretudo com as mais pessimistas. Para evitar o cenário delicado, a vitória se torna necessária nesta quarta-feira. O treinador escalou a força máxima, o que é bom sinal, mas não garante resultado. Dentre outras coisas, porque o Corinthians até agora não mostrou a regularidade de 2012. Há bons momentos, sem continuidade. A oscilação é o maior entrave.

Cadê o lenço? Não acredito na possibilidade de qualquer estádio previamente indicado para o Mundial de 14 não ficar pronto. Isso não aconteceu em edições anteriores, não ocorrerá agora. Há atrasos, ok. E eles servem para aumentar custos finais das obras e para provocar liberação de mais dinheiro público. Isso, sim, se viu em outros carnavais, e duvido muito de que não se repita. À medida que o cronograma aperta, cresce a margem para pressão. Uma choradeira de partir o coração, como se se tratasse de um monte de coitadinhos. No final, haverá alegria geral. Filme manjado.