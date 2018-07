O esporte dos barrigudos de gravata De modo geral, torcedor gosta mesmo é de bola na rede e títulos. O que passa longe dos gramados e das arquibancadas, o famoso "bastidor", com frequência desperta um certo sentimento de aversão, uma vez que invariavelmente está associado a questões ligadas a temas pouco populares nesse meio, casos de política e economia. Confesso, porém, que estou na contramão dessa linha de pensamento. Adoro futebol no campo, o tenho como profissão e entretenimento, pois assisto aos jogos mesmo quando estou de folga do Estado ou das transmissões do Sportv. Mas também me encanto com esse outro lado do esporte, no qual os atletas uniformizados dão lugar aos barrigudos de terno e gravata.