''O estádio do Corinthians será bom para o futebol''

ENTREVISTA - Laudo Natel, ex-presidente do São Paulo e ex-governador do Estado

Laudo Natel é considerado o "pai do Morumbi". O ex-presidente do São Paulo e ex-governador do Estado participou de todo o processo de construção do estádio - desde a idealização do projeto, a execução e a inauguração final, em 1970.

E com tanto moral entre os são-paulinos, esse tricolor, aos 90 anos, vai na contramão da maioria de seus companheiros de clube. Para ele, o estádio do Corinthians apresenta várias virtudes.

"Quando o Corinthians tiver o seu grande estádio, será bom para ele, para o futebol de São Paulo e para a região, onde o estádio for construído", diz Laudo Natel.

E mesmo diante dos documentos elaborados pelo clube, o dirigente mantém o discurso que sempre o acompanhou. "O Morumbi nunca recebeu dinheiro público", garantiu nesta entrevista por e-mail.

Existe a história de que uma das iniciativas do senhor à época da construção do Morumbi foi fazer um carnê no qual apresentava o estádio como não sendo a casa do São Paulo, mas de todos os clubes paulistanos. Além dos torcedores rivais, de alguma forma as diretorias desses clubes também ajudaram na obra?

O Morumbi foi construído com a venda de ideias e essas ideias foram oferecidas à coletividade que, então, se motivou e participou do processo. Diante da necessidade de recursos para pagar o estádio, surgiu o que hoje se chama de "marketing esportivo". É óbvio que a grande maioria dos que ajudaram o São Paulo foi de são-paulinos. Outros, porém, também contribuíram, torcedores do clube ou não. Dentre os simpatizantes de outras agremiações esportivas é possível que alguns tenham realmente ajudado, tal o número de amigos que fizemos no esporte. É evidente que a casa é do São Paulo. Todavia, com a capacidade que tem, alargou os horizontes do futebol de São Paulo e acabou sendo um estádio para jogos de todos os times e, até mesmo, eventos de grande importância.

Em sua biografia, por três vezes é citado que não houve aplicação de recursos públicos na construção do Morumbi. O texto inda lembra daqueles que propalam essa ideia. Por que o senhor acredita que, tanto tempo depois, ainda insistem nessa tese?

O Morumbi nunca recebeu dinheiro público. Creio que essa lenda tem origem na rivalidade de torcedores. Nada disso me incomoda. Tenho a consciência tranquila.

O Projeto de Lei (PL) 261, de 22 de junho de 1960, de autoria do então vereador Brasil Vita, concedeu auxílio financeiro de Cr$ 50.000.000,00 para que o SPFC concluísse o estádio. A contrapartida seria a utilização do Morumbi nos Jogos Pan-Americanos de 1963. O clube recebeu esse dinheiro?

Não. Desconheço esse projeto que teria sido apresentado pelo grande são-paulino Brasil Vita.

O fato de o senhor ter sido um alto executivo de um dos maiores bancos do País e, posteriormente, governador do Estado, ajudou em que o São Paulo na construção do Morumbi?

Ajuda financeira, não. O fato de ter sido diretor de banco e governador do Estado, admito ter aumentado a credibilidade do empreendimento e facilitado sua realização.

O que o senhor acha da forma como o estádio tem sido administrado? E sobre essa briga de bastidores com o Corinthians, que fez com que os rivais não mandassem mais jogos ali? Quem perde mais com isso?

Todos perdem com isso, perde o futebol de São Paulo. A renda de bilheteria em um estádio do porte do Morumbi é, sem dúvida, maior do que em estádios menores. E, acima de tudo, os torcedores de todos os clubes é que perdem em conforto, segurança e possibilidade de acompanhar os jogos dos seus times por falta de capacidade em assentos dos outros estádios.

Hoje em dia, o senhor ainda apostaria na construção do Morumbi?

A construção de um grande estádio sempre foi sonhada pelo São Paulo FC. Se não tivesse sido concretizado à época em que foi, seria algum dia.

Se o Corinthians concretizar a construção de seu estádio, qual o impacto que essa nova arena trará para o São Paulo?

Nenhum impacto. Quando o Corinthians tiver o seu grande estádio, será bom para ele, para o futebol de São Paulo e para a região onde o estádio for construído.

Identifica aplicação de recursos públicos em Itaquera?

Claro que sim.