O exemplo é Kaká

Desde então, nas sete partidas em que Kaká, Pato, Ganso e Alan Kardec atuaram juntos, o time conseguiu 100% dos pontos disputados. A capacidade técnica desses jogadores jamais foi questionada, mas havia muitas dúvidas sobre a compatibilidade tática e a coesão das tarefas dentro de campo. Algo que de uma forma mais simples pode ser definida como vontade ou fome. E nisso o Cruzeiro ainda é superior.

O São Paulo mudou porque Kaká se transformou em exemplo para seus parceiros. Nunca foi muito fácil enxergar sangue nos olhos de Pato e de Ganso. O sucesso e o fracasso do time dependiam justamente da arquitetura do grupo em campo.

Apesar da disposição operacional de Alan Kardec, a evolução só poderia ocorrer de forma coletiva. E muita gente não confiava nisso, inclusive dentro do time, em função da indisponibilidade dos talentos para o necessário e indiscutível jogo associativo.

Mas como não correr tendo Kaká por perto? Aos 32 anos e com uma carreira de sucesso, o meia ainda é capaz de mostrar como se faz. Joga pelo lado esquerdo do campo, com e sem a bola, e ainda dá aula aos demais na ocupação dos espaços do gramado.

No segundo tempo, com a vantagem de 1 a 0, o São Paulo marcou o Cruzeiro com uma segunda linha no meio de campo. O mundo joga assim, mas imaginar Ganso voltando para equilibrar a marcação do setor direito é a confirmação do milagre.

O time se rendeu ao óbvio, joga com e sem a bola. E só permanecerá na luta pelo título se assim for. Agora precisa aprender a vencer com um ou dois desfalques no quarteto, algo que o Cruzeiro já conseguiu.

Kaká, Pato, Ganso e Alan Kardec chamam a atenção por seu poderio técnico, mas há um trabalho árduo sendo executado para sustentá-los. É impossível ignorar a missão defensiva de Denilson, fator de segurança no meio de campo; ou a movimentação de Souza a caminho do ataque, e geralmente com marcação frouxa.

O menino Auro entrou bem na lateral direita. E na esquerda há um maluco chamado Álvaro Pereira. O uruguaio é do tipo que racha a cabeça e volta para o confronto como se nada tivesse acontecido. Isso é equipe, é jogo coletivo. Com a movimentação correta, o tal quarteto impressiona, mas a chance de título só se confirmará se os jogadores entenderem todos os movimentos do jogo.

A vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 ainda não é suficiente para retirar do time mineiro o favoritismo ao bicampeonato brasileiro, mas coloca a equipe de Muricy Ramalho na rota da disputa, possibilidade remota até a chegada de Kaká. Para o torcedor são-paulino, com toda a razão, seria um desastre ver talento ofensivo reunido em doses colossais sem produzir, sem se dar conta da oportunidade que se aproxima.

O Cruzeiro obteve sucesso logo na primeira temporada de Marcelo Oliveira. O treinador foi brilhante na montagem do elenco e na estabilização do futebol graças a um invejável sentido coletivo, que pode e deve ser copiado.

Muricy diz estar fazendo o mesmo. Na segunda temporada desde o retorno ao São Paulo, o desenvolvimento da equipe acontece com a competição em andamento. É impossível se livrar disso.

Hoje, o grupo são-paulino está mais próximo de suas possibilidades, daquilo que é no papel. Em comparação à concorrência, é a equipe com o maior potencial de crescimento. Venceu o Cruzeiro, o líder, e trouxe a competição para um novo patamar.