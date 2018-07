O favorito Kelly Slater é eliminado no Rio

Ontem foi dia de surpresas no mar da Praia da Barra da Tijuca, no Rio. Vários favoritos ficaram pelo caminho na disputa da terceira fase do Rio Pro, etapa brasileira do Circuito Mundial. A grande decepção da jornada foi a queda de Kelly Slater. O americano, dez vezes campeão mundial, foi eliminado da disputa pelo compatriota Bobby Martinez. Logo depois, o sul-africano Jordy Smith, outro dos melhores do mundo, parou diante do australiano Josh Kerr.

Atual campeão da etapa brasileira, Jadson André foi superado pelo taitiano Michel Bourez. Adriano de Souza, o Mineirinho, e Raoni Monteiro avançaram à quarta fase, onde sofreram derrotas. Mas continuam na disputa através da repescagem. "O Circuito Mundial está muito difícil. Kelly, Mick, Jordy... Não é desculpa minha. É para mostrar que até esses caras, que não costumam perder, caíram", comentou Jadson.

Mick Fanning, bicampeão mundial, parou em Raoni. O surfista de Saquarema já havia se destacado nas ondas da Barra em 1999, quando eliminou o australiano Mark Occhilupo, que viria a conquistar o título daquela temporada. "O Mick deve estar engasgado. Eu o venci lá em Sunset", lembrou Raoni, vencedor do WQS havaiano, em novembro do ano passado.

O dia foi mesmo dos australianos. O quarteto do país Taj Burrow, Joel Parkinson, Josh Kerr e Owen Wright está classificado.