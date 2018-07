O feijão e o sonho

O Campeonato Paulista - os Estaduais, por extensão - reaviva a trama literária, faz com que ela se mantenha atual, carregada com um toque de melancolia. O torneio começa amanhã com os clubes do interior a enfrentar o conflito eterno entre o ideal e a realidade, a vontade de voar e os pés no chão.

Por mais que cartolas venham com discurso otimista, na base do "agora vai", "todos têm oportunidade para crescer", o panorama é manjado. De um lado, as agremiações pequenas se alegram ao ver a competição doméstica como salvação da lavoura, fonte para pagar as contas do ano todo e, em certos casos, saída para adiar o fechamento das portas. De outro, encaram a fragilidade do papel que desempenham, conscientes de que não passam de coadjuvantes na encenação. No máximo, podem ter um brilhareco; coisa leve, efêmera. No final, como sempre, ficam à sombra e os grandes sobressaem.

Vamos falar português claro, pois você é leitor inteligente, conhece futebol e não aceita embromação: passa por sua cabeça a possibilidade de que, no estágio atual, a taça não vá outra vez parar nas prateleiras de Santos, São Paulo, Corinthians? Ou até do desmilinguido Palmeiras, que corre por fora e ainda assim não deve ser desprezado? A diferença de qualidade entre esse bloco de peso - em especial os três primeiros - e os demais concorrentes é avassaladora.

O quarteto estará de olho em desafios mais ousados e o Estadual lhes servirá de laboratório. Por isso, haverá surpresas nas 19 rodadas da fase de classificação. Não faltarão tropeços dos favoritos, algum valoroso representante da hinterlândia (essa é da época em que se amarrava cachorro com linguiça) pode avançar para a semifinal. Ou para a final. Mas, na hora H, sucumbirá ao peso do rival maior. Em dois jogos decisivos, se torna missão quase impossível derrubar o campeão mundial, ou o tri paulista, ou o vencedor da Sul-Americana. Ou o ganhador da última Copa do Brasil, se até maio tiver montado time decente.

Nem de longe pretendo assumir postura elitista, conservadora e estagnada. A mobilidade, seja social, profissional ou esportiva, merece incentivo, pois anima a vida e mexe com o mercado. Cresci vendo belas equipes montadas por Guarani, Ponte, XV de Piracicaba, Botafogo, para ficar em exemplos da Série A-1 de 2013. Sem falar em Comercial, São Bento, América, Ferroviária, Jabaquara e tantos outros. Adoraria vê-las no topo.

Não é dessa maneira, infelizmente, que as coisas ocorrerão. Os holofotes não estarão nelas. Se revelarem um ou outro jogador, podemos soltar rojões e colocar a proeza na coluna do lucro. A maioria monta elencos de ocasião, por empreitada e como vitrine. Acabou o campeonato, vem o desmanche. Não falta boia-fria da bola.

Pena que tal seja o quadro. Também sonho com o retorno de um Paulistão robusto e equilibrado. Só que a danada da razão indica caminho inverso. Certas constatações doem... Mas, quer saber? Seu time ganhou? Vibre!